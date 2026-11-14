Lázár János házi építészstúdiójával és az MMA-elnök cégével épül meg a Tisza-kormány első iskolaépülete Gyömrőn

„Döntött a kormány: új iskola épül Gyömrőn!” – jelentette be november 5-én Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A budapesti agglomerációhoz tartozó településen erre már évek óta várnak: a Fekete István Általános Iskola épülete annyira leromlott, hogy a beázó, penészes tantermekből és az omladozó vakolat alól végül mintegy hatszáz gyereket kellett a város szélén felállított konténeriskolába költöztetni. A hányattatott sorsú iskola közelében ráadásul azbeszttel szennyezett kőzúzalékot is találtak. Az épület bontását meg is kezdték, erről Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere számolt be:
A miniszteri bejelentés tehát kétségkívül jó hír, különösen annak fényében, hogy az iskola újjáépítéséről már 2021-ben döntöttek, a beruházást azonban 2022-ben elhalasztották. Bár 2024-ben ismét napirendre került a megvalósítása, a szükséges források biztosítására mostanáig kellett várni. Az új kormány novemberi döntésével mintegy 10,65 milliárd forintot különített el a beruházásra, amelynek döntő részét 2028-ban tervezik elkölteni.
Csakhogy a történetnek van egy másik szála is, amely már kevésbé illik a rendszerváltás ígéretéhez.
A Tisza-kormány ugyanis úgy vágott bele a beruházásba, hogy nem írt ki új pályázatot az iskola megtervezésére és megépítésére, hanem a korábban előkészített projekt folytatása mellett döntött.
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