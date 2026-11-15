A franciák annyira furcsák, hogy a teljes önmegsemmisítésük sem automatikusan jelenti a liberális demokrácia végét

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A franciaországi zavargások és az ország szinte reménytelen helyzete láttán nem kevesen vizionálták reflexből a liberális demokrácia és a centrumpolitika végét. Nem csak ott, hanem úgy általában. A hangulatot azok a friss közvélemény-kutatások sem javították, amik szerint 160 nappal az elnökválasztás előtt immár teljesen reális az esély arra, hogy a verseny a szélsőjobboldali Marine Le Pen és a szélsőbalos Jen-Luc Mélenchon között dőljön el.

A brit Economist egy októberi számának címlapján A liberális Európa agóniája cím volt olvasható a francia eseményekre utalva. Ez a gyorsértékelés sok szempontból nem is meglepő. Nem elég, hogy a franciák találták ki a liberalizmust és magát a liberális demokráciát is, jó ideje Emmanuel Macron számít a világ legnagyobb hatalmú centrista vezetőjének. Ha a centrista polgári politika kirakatországában, a plakátfiú vezetésével így mennek a dolgok, mire számítson bárki más?! - legyintettek sokan a lángoló francia városokból érkező videók láttán. Ha ehhez hozzávesszük a francia államháztartás szinte reménytelen helyzetét, amit nemrég Horváth Bence elemzett ebben a remek cikkében azoknak is jól érhetően, akik nincsenek otthon a globális tőkepiac finomságaiban, tényleg úgy tűnhet, hogy itt csak az óbégatás marad.

Csakhogy Franciaország nem akármilyen ország, így a válsága sem akármilyen. A liberális demokrácia általános nyavalyáin felül olyan spéci, csak rájuk jellemző módon lövik éppen lábon magukat, hogy az egész Európának reményt adhat. Egyszerűen azért, mert Franciaország annyira egyedi képződmény, hogy a szenvedéseiből tanulni ugyan lehet és kell is, de mindenkire érvényes következtetéseket levonni erős túlzás lenne.

Elmesélem, hogy miért.