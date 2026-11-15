Elkezdték tervezni a budai fonódó villamoshálózat Budafoki út meghosszabbítását

„Kezdődik a budai fonódó Budafoki úti meghosszabbításának tervezése” – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy még egy éve, fővárosi képviselőként kezdeményezte a vonal déli meghosszabbításának tervezését, „most pedig a Tisza-kormány által biztosított és hazahozott uniós forrásokból végre el is indul ez a munka”.

Fotó: BKK

A tervezésre a BKK kiírta a közbeszerzést, olyan feladatokkal, mint:

„új villamospálya megtervezése a Budafoki út mentén, első ütemben az Építész utcáig, a következő ütemben pedig egészen Budafok vasútállomásig;

a hiányzó vágánykapcsolatok kialakításának előkészítése az Irinyi József utcánál;

a kapcsolódó villamoscsomópontok és végállomások fejlesztése;

a Budafoki út teljes közterületi megújítása, a zöldfelületek bővítésével, valamint a gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok javításával”.

A miniszter szerint azért is van szükség a hosszabbításra, mert az érintett területen „az elmúlt években sorra épültek az új lakóházak, több mint tízezer ember költözött be miközben minőségi kötöttpályás közlekedés nem áll rendelkezésre, így állandósultak a dugók”.

Hozzátette, hogy több új lakópark is tervben van, a fejlesztőknek pedig „illene hozzájárulni ezekhez a fejlesztésekhez”. Ennek kapcsán felidézte, hogy Újbuda úgy adott engedélyt egy 2400 lakásos új lakóparknak, hogy nem kért cserébe közlekedései fejlesztést – a miniszter szerint ezért időszerű, hogy a jövőben az ilyen fejlesztési szerződésekben a Főváros is részt vehessen.

Mint a miniszter írta, „rövidesen a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítása mellett megkezdődnek a budai fonódó Műegyetem rakparti meghosszabbításának kivitelezési munkái. A hazahozott uniós forrásokból pedig nem csak ennek megépítésére, de a most induló déli folytatás tervezéséhez szükséges forrás is biztosított, a Tisza-kormány döntése alapján.”