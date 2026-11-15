Seszták-ügy: Unger Anna szerint majd eldől, kié a 6,5 milliárd forint, ásás mellett madáretetőbe is be kellett nyúlni a pénzért

„Ez Seszták Miklós pénze?” – kérdezte az RTL műsorvezetője Unger Annától, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökétől a héten raktárokból és erdőkből előkerült milliárdokról.

„Nem tudjuk, hogy ez kinek a pénze. Ezt a pénz, Seszták Miklóshoz kapcsolódó, többek között vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmények során tároltuk, de senkinknek az óvodai jele nincsen rajta, hogy ez kinek a pénze. Ebben találtuk, majd eldől, hogy ez kié.”

A kérdésre, hogy az ingatlanok, ahol a pénzeket találták, a KDNP-s képviselő Sesztákhoz tartoznak-e, Unger azt mondta, nem feltétlenül:

„Volt, ahol madáretetőbe kellett benyúlni, voltak raktárépületek, vol széf, tehát pontosan tudták, hogy mit keresnek, tudták, hogy merre keresik, tehát ezt pont úgy kell elképzelni, ahogy a felvételeken látszott.”

Az akciókat elmondása szerint hosszasan készítették elő, csütörtök reggel kezdték el a „tényleges nyomozati cselekményt, másnap este olyan hét óra körül lett megszámlálva [a pénz], mentek helyszínről helyszínre”.

Arról Unger nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy milyen információk hogyan jutottak el a nyomozókhoz, mivel azzal befolyásolná a folyamatban lévő eljárást. A tervezett bizonyítási folyamatról sem árult el semmit:

„Tudom, hogy mindenkit ez érdekel, de ez ugye most tényleg történik, tehát ez nem egy sorozat, amiben vagyunk, sajnos, ez nem egy virtuális valóság. Ha én most bármi olyat mondok, ami egy kicsit is konkrétabb, akkor azzal azokat segítem, akik ezt az egészet elkövették, és én ezt nem szeretném kockáztatni.”

Az NVVH elnöke azt sem árulta el, hogy a most megtalált 6 és fél milliárd forint a Sesztákhoz kötött 9 milliárd forintnyi készpénz része-e. A talált összeget mindenesetre befizették az Államkincstárnak – ahol azt mondták, ennyi pénzt még nem láttak így egyben –, elkölteni viszont nem lehet. Az összeg „a hivatalnak a hatósági letéti számláin van”. Azt mondta, a talált pénzek sorozatszámai alapján lehet arra következtetni, hogy nem frissen beszerzett bankókról van szó.

Unger nem tud róla, hogy Seszták látta-e már az NVVH által nyilvánosságra hozott felvételeket. A videók fogadtatásáról azt mondta, érti a felindultságot, ők is meglepődtek. Azt reméli, hogy bíznak abban az emberek, hogy az ő nyomozóik értenek ahhoz, hogyan kell bűnjeleket kezelni. Azt is mondta, hogy ilyenkor mindenki próbál fogást találni rajtuk, ez egy teljesen természetes társadalmi reakció, arra pedig nem kívánt reagálni, hogy a Fidesz egyes képviselői szerint az NVVH színjátékot közvetít.

Orbán Áron letartóztatásáról azt mondta, nem ők, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kezdeményezte embercsempészet miatt. Az NVVH ezzel szemben az ügy tágabb részleteit vizsgálja, azaz azt, hogy miként használták Orbán Áronék a politikai kapcsolataikat arra, hogy állami hivataloknál megkönnyítsék bizonyos szereplőknek a speciális vízumszerzéshez az ügyintézést.

Arról, hogy indítanak-e ügyeket az eddig meglevő négy (Orbán Áronügye, Seszták-ügy, Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata és az önkormányzati korrupciós háló ügye) mellett, így válaszolt:

„Dolgozunk, azt tudom mondani, és nem négy ügyön dolgozunk, és nem elégszünk meg hatmilliárd forinttal.”

Mikor a jelölti meghallgatásán elhangzott, sokakat elkeserítő kijelentéséről kérdezték, miszerint szerinte badarság volna hat éven belül jogerős ítéleteket várni, azt mondta, nem tud ígéreteket ígérni, hiszen azokat a bíróság szabja ki, de látva az összetett, nagy gazdasági bűncselekményekhez kapcsolódó ügyeket „nem meglepő hogyha 6-8 évig eltart egy ilyen”. Reméli, hogy ha ügyesen dolgoznak, akkor hamarabb is lesznek ítéletek, de ez nem az ő hivatalukon fog múlni.