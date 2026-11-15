Soproni Tamás kipaterolja az AI-slopot az önkormányzati kommunikációból

Megtiltja Soproni Tamás polgármester Terézváros önkormányzatának, valamint az alá tartozó cégeknek és intézményeknek, hogy hivatalos kommunikációjukban AI által generált képeket és videókat használjanak, adta hírül Soproni a Facebook-oldalán.

A polgármester így érvelt:

„Lassan mindent elárasztanak az egy kaptafára készült, sokszor ízléstelen, lélektelen AI-tartalmak. A Facebookon már alig lehet elkerülni őket, de az utcán is egyre több ilyen hirdetéssel találkozunk. Az ezeken látható műanyag mosolyokban, egyforma grafikai elemekben, természetellenesen kinéző ételekben az a közös, hogy minden alapanyaguk lopott: valódi emberek által készített eltulajdonított képein hizlalt AI-rendszerek készítették őket.”



Fotó: Németh Dániel/444

Azt is leírta, hogy az efféle tartalmak tömeges gyártásával szövegírók, fordítók, grafikusok, illusztrátorok, fotósok, szerkesztők munkája kerül veszélybe, a pályakezdő fiatalok pedig különösen nehéz helyzetbe kerülnek. Szerinte „vannak előnyei is a technológiának; a mi feladatunk éppen az, hogy jó helyen és jól használjuk. Rajtunk, embereken múlik, hogy mennyire hagyjuk magunkat alárendelni az algoritmusoknak, és hogy lemondunk-e az emberi gondolkodás és kreativitás kiváltságáról, vagy az irányítást magunknál tartva kihasználjuk az előnyeit.” Éppen ezért

„polgármesterként utasítottam az önkormányzati cégeket és intézményeket, hogy tartózkodjanak a generatív AI alkalmazásától minden olyan területen, ahol szakemberek is képesek saját szakmai tudásukkal, hatékonyan ellátni a feladatot. Legyen szó meghívókról, plakátokról, szórólapokról, különböző rendezvények, programok ismertetését szolgáló anyagokról, ne helyettesítsük a munkát AI-jal készült anyagokkal!”

– zárta a posztot, amelyhez megosztott egy róla készült, AI-generált képet, amolyan elrettentésképp.

A polgármester korábban a modern technológia másik rákfenéjét, az Airbnb-t is betiltotta a kerületben, bár májusi cikkünkben azt írtuk, hogy az akkori tiltás után azért maradtak kiskapuk. Közben az USA-ban már odáig fajult az AI-jal szembeni ellenérzés, hogy gyakorlatilag nemzetegyesítő erő lett az adatközpontok gyűlölete.