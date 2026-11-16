2026, Magyarország, közélet: Boldog István elindult ásni

A hétvégén borítékolhatóan megélénkült az érdeklődés mindenféle ásásra alkalmas eszközök iránt. De hogy a hónap viccét Boldog István dobja le, az azért még így is meredek.

A kép kontextusa bővebb elemzést érdemel.

Azt valószínűleg senkinek nem kell elmesélni, hogy az NVVH pénteken hogyan tette közzé, hogy innen-onnan kiásott és megtalált bő 6 milliárd forintnyi készpénzt, a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárás keretében.

A Fidesz és a KDNP egy ideig kereste a módját, hogy hogyan is keretezze az egész történetet, míg végül sikerült eljutniuk odáig, hogy Seszták bizonyítsa csak be maga az ártatlanságát, a Fidesz-KDNP politikai közössége viszont tiszta.

Boldog István viszont úgy döntött, inkább a viccvonatra száll fel, és fog egy ásót. Ami már csak azért is parádés megoldás, mert az éppen valahová ásni induló Boldog fideszes országgyűlési képviselő volt, egészen 2022-ig, bár már 2020-ban vádat emeltek ellene hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt.

Boldog Istvánt alig két héttel ezelőtt, október 30-án első fokon bűnösnek találta a Fővárosi Törvényszék, és 5 év letöltendő börtönre ítélték

2 rendbeli hivatali vesztegetés elfogadása,

és 2 rendbeli vesztegetés elfogadása miatt,

illetve 2 rendbeli versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban.

Boldogra emellett még 6,6 millió forint vagyonelkobzást is kiróttak. Mondjuk innen nézve nem csoda, hogy elindult ő is ásni, hátha talál egy kis aprót még az erdőben.

Mindenesetre az, hogy egy elítélt fideszes politikus viccelődik egy letartóztatott KDNP-s politikus kárára, az még ebben a turbulens időszakban is erős.