2026, Magyarország, közélet: Boldog István elindult ásni

A hétvégén borítékolhatóan megélénkült az érdeklődés mindenféle ásásra alkalmas eszközök iránt. De hogy a hónap viccét Boldog István dobja le, az azért még így is meredek.
A kép kontextusa bővebb elemzést érdemel.
Azt valószínűleg senkinek nem kell elmesélni, hogy az NVVH pénteken hogyan tette közzé, hogy innen-onnan kiásott és megtalált bő 6 milliárd forintnyi készpénzt, a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárás keretében.
A Fidesz és a KDNP egy ideig kereste a módját, hogy hogyan is keretezze az egész történetet, míg végül sikerült eljutniuk odáig, hogy Seszták bizonyítsa csak be maga az ártatlanságát, a Fidesz-KDNP politikai közössége viszont tiszta.
Boldog István viszont úgy döntött, inkább a viccvonatra száll fel, és fog egy ásót. Ami már csak azért is parádés megoldás, mert az éppen valahová ásni induló Boldog fideszes országgyűlési képviselő volt, egészen 2022-ig, bár már 2020-ban vádat emeltek ellene hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt.
Boldog Istvánt alig két héttel ezelőtt, október 30-án első fokon bűnösnek találta a Fővárosi Törvényszék, és 5 év letöltendő börtönre ítélték
Boldogra emellett még 6,6 millió forint vagyonelkobzást is kiróttak. Mondjuk innen nézve nem csoda, hogy elindult ő is ásni, hátha talál egy kis aprót még az erdőben.
Mindenesetre az, hogy egy elítélt fideszes politikus viccelődik egy letartóztatott KDNP-s politikus kárára, az még ebben a turbulens időszakban is erős.
A volt fideszes képviselő társaival településfejlesztési pályázatoknál választották ki, hogy kik nyerjenek, aztán azt is, hogy kik végezzék el a munkát. Mindezt kenőpénzért.
Bármelyik true crime dokumentumfilm megirigyelhetné ezeket a képsorokat.
A családja kérte, hogy ne induljon a jövő évi választáson. Hagyta magát meggyőzni.