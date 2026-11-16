Háromnapos rendkívüli üléssel indul a hét, 30 órán át vitatják a jövő évi költségvetést a Parlamentben

Hétfőn megkezdődik a 2027-es költségvetés általános vitája az Országgyűlésben. A kormány kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülés három napig tart, a képviselők összesen 30 órában vitathatják meg a jövő évi büdzsét. A hétfőn reggel 9 órakor kezdődő ülésen elsőként Magyar Péter miniszterelnök szólal fel – írja az MTI.

Fotó: Bankó Gábor/444

A rendkívüli ülés összehívását Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolta, hogy a kormány mielőbb szeretné elfogadtatni a jövő évi költségvetést és az azt megalapozó törvényjavaslatot. A parlament hétfőn kilenc órát szán a büdzsé általános vitájára, amelynek során az Állami Számvevőszék véleményét is megtárgyalják. A vita előtt Kármán András pénzügyminiszter, aki a sajtónak nemigen akaródzik nyilatkozni, Magyarország Kormánya YouTube-csatornáján magyarázta el egy félórás, alákérdezős interjúban, miért így rakták össze a jövő évi büdzsét.

A kormány 2027-re 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos átlagos inflációval számol, utóbbiba már az árrésstop kivezetésének várható hatását is beleszámolták. A tervek szerint az államháztartási hiány a GDP 4,9 százalékára csökkenne, miközben az államadósság GDP-arányos szintje a 2026 végére várt 77,5 százalékról 77,2 százalékra mérséklődne.

A költségvetés egyik legfontosabb vállalása az alacsonyabb jövedelműek adóterheinek csökkentése. A kormány a személyi jövedelemadó mérséklésével párhuzamosan a nagyobb teherbírásúakra helyezné át az adózás súlypontját. Emellett négyszeresére emelnék az öregségi nyugdíjminimumot, és megdupláznák a családi pótlékot. Az egészségügyre az Egészségügyi Minisztérium és az Egészségbiztosítási Alap többletforrásait együtt számolva 510 milliárd forinttal jutna több, míg a közszolgáltatásokban dolgozó több mint 600 ezer ember béremelésére összesen 677 milliárd forintot fordítanának.

A többletkiadásokat jelentős állami megszorításokkal ellensúlyoznák. A törvényjavaslat szerint a célzott kiadáscsökkentések, valamint az állam működési és beruházási költségeinek visszafogása összesen 1465 milliárd forinttal javítaná a költségvetés egyenlegét. Ebből 1018 milliárd forintot a kiemelt kiadáscsökkentésekkel takarítanának meg. A kormány indoklása szerint a jövő évi büdzsé legfontosabb célja, hogy a bizonytalan nemzetközi gazdasági környezet ellenére újraindítsa az ország fejlődését.

A költségvetési vita előtt két másik előterjesztésről is döntenek a képviselők. Az egyik a bosznia-hercegovinai EUFOR ALTHEA békefenntartó művelethez kapcsolódik: a honvédelmi miniszter beszámolója szerint a Magyarországon készenlétben álló erők engedélyezett létszámát 150-ről 300 főre emelték. Emellett zárószavazást tartanak a Magyarország és az Egyesült Államok közötti, polgári célú atomenergetikai együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről. A februárban aláírt egyezmény a kis moduláris atomreaktorok (SMR) magyarországi bevezetésének támogatására is kiterjed.

A hétfői ülésen a szavazások után interpellációkra, azonnali kérdésekre és képviselői kérdésekre is sor kerül, majd megkezdődik a költségvetés vitája.