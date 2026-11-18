Véget érhet az ún. dohánykoncesszió rendszere, ha a parlament megszavazza Vitézy Dávidék törvényjavaslatát.

A miniszter felidézi, hogy 2015-ben húsz évre, nyilvános pályázat nélkül kapta meg az Országos Dohányboltellátó (ODBE) a jogot, hogy egyedüliként lássa el dohánytermékekkel az ország trafikjait. A cég 2015 és 2025 között közel 67 milliárd forint adózott nyereséget ért el, tavaly 11,4 milliárd forint profitot termelt, amelyet a tulajdonosai osztalékként ki is vettek – írta.

„Lázár János egy olyan rendszert épített fel, amelyben a hozzá köthető szereplők 67 milliárd forint nyereségre tettek szert érdemi verseny nélkül. Mi ennek most véget vetünk.”

Az egész konstrukció elég átlátszó, vagy ha úgy tetszik, pofátlan volt. Lázár úgymond ismerőse, Sánta János hódmezővásárhelyi dohánygyáros elismerten részt vett a törvény megírásában, amely biztos milliárdos nyereségeket jelentett neki, és közben szépen befektetett a fideszes médiába.

Ahogy Vitézy fogalmaz: „a Sánta érdekeltségéhez tartozó Tabán Trafik és a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. közös cége, az Országos Dohányboltellátó nyilvános pályázat nélkül, húsz évre kapta meg az ország összes trafikjának kizárólagos ellátási jogát. Az összefonódást a kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette, így versenyhivatali vizsgálat sem történt. A keletkezett nyereség többsége pedig rendszerint a Tabán Trafikhoz került.”

A miniszter szerint „a konstrukció emellett súlyos jogi aggályokat is felvet. A koncesszió lényege, hogy a koncessziós jogosult valódi üzleti kockázatot vállaljon, ez azonban ebben az esetben álláspontunk szerint nem teljesül: az ODBE monopolhelyzetben, törvényben meghatározott árréssel és rendkívül kedvező fizetési feltételekkel működik. A kizárólagos jogot érdemi verseny és átlátható pályázat nélkül adták oda, ami álláspontunk szerint az uniós jogba ütközik.”

A kormány törvénytervezete értelmében 2027. június 1-jével megszűnne az ODBE kizárólagos joga és koncessziós szerződése.

Ez a nagykereskedelmi szint, a kiskereskedőket, tehát a trafikokat közvetlenül nem érinti a jelenlegi módosítás: „az ellátásukat a jövőben több, a jogszabályi feltételeknek megfelelő szereplő is végezhetné, akár közvetlenül a gyártók is. Minden ellátónak kötelessége lesz valamennyi trafikot diszkriminációmentesen kiszolgálni. A trafikok védelme, az ellátásbiztonság és a fiatalkorúak védelme továbbra is alapkövetelmény marad. A trafikrendszer felülvizsgálatát ezzel párhuzamosan a gazdasági tárca végzi”.

Továbbá fontos változás, hogy újraszabályozzák a dohányellátók és a trafikok árrését is. Eddig a dohánytermékekre kivetett adóval együtt nőtt a kereskedők árrése is, de „a törvény elfogadása esetén a következő hónaptól az árrés a nettó árhoz igazodik, így a mostani és a jövőbeli adóemelések nem növelik automatikusan a kereskedők hasznát.”