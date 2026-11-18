Hármas kézfogó Fotó: IORI SAGISAWA/AFP

Cikkünk megjelenésekor már elkezdődött a gálaesemény a dél-kínai Sencsenben, ahol az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóját rendezik.

Hszi tárgyalt már Putyinnal és fogadta Trumpot, és mindkettejükről csupa szépett mondott.

A kínai állami média közzétette Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin találkozójának összefoglalóját, amelyen a házigazda elmondta, hogy a kínai-orosz kapcsolatok „a viharoktól sem rendülnek meg, és szilárdak, mint a hegy”, és „példát mutatnak egy új típusú nagyhatalmi kapcsolatra, amelyet az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet, a megbízhatóság és a mindkét fél számára előnyös együttműködés jellemez”.

Hszi emellett a két ország közötti szorosabb politikai és katonai kapcsolatok kialakítását szorgalmazta: „a két félnek ki kell használnia a két ország kormányai, törvényhozó testületei, hadseregei és politikai pártjai közötti csereprogramok kereteit, biztosítva, hogy a két ország államfői által elért konszenzus hatékonyan megvalósuljon”.

Aztán megérkezett Trump, aki igazi kedélyes kommunista köszöntést kapott:

A kínai állami hírügynökség, a Xinhua szerint Hszi Csin-ping azt reméli, hogy a Trumppal folytatott tárgyalásaik elősegítik a „konstruktív, stratégiai és stabil kapcsolat” kialakítását Kína és az Egyesült Államok között, amely a „tisztelet, a méltányosság és a viszonosság” elvein alapul.

Hszi emlékeztetett továbbá arra is, hogy Trump személyesen fogadta őt a repülőtéren szeptemberi amerikai látogatása során, és az amerikai elnöknek nyújtott kínai fogadtatás is tükrözi az ország viszonossági hagyományait.

A szerdai rongyrázást csütörtökön példátlan háromoldalú csúcstalálkozó követi: az első alkalom, hogy a három nagyhatalom vezetője egyszerre ül tárgyalóasztalhoz.

Korábban írtunk arról, hogy a Wall Street Journal értesülései szerint a találkozót Putyin kezdeményezte, elsősorban azért, hogy tárgyalások útján próbáljon véget vetni az Ukrajna elleni háborúnak. Timothy Ash, a Chatham House Oroszországgal és Eurázsiával foglalkozó szakértője szerint Putyin azt szeretné elérni, hogy a csúcstalálkozó az 1945-ös jaltai konferencia megismétlésének tűnjön. Akkor Roosevelt amerikai elnök, Churchill brit miniszterelnök és Sztálin szovjet vezető tárgyalt a világ újrafelosztásáról. Ash szerint Putyin abban reménykedik, hogy „Hszi és Trump vele együtt, Ukrajna és Európa kizárásával dönt majd Ukrajna sorsáról”. (via Guardian)