2028-ra újranyitják azt a 106-os vasútvonalat, ami útban volt a debreceni CATL-gyár építkezésénél, ezért tavaly Lázár János akkori közlekedési miniszter még a síneket is felszedette.

A beruházás miatt a Debrecen és Nagykereki között közlekedők a vasút helyett, csak a reggeli dugókba álldogáló buszt választhatták. Az új vasúti nyomvonal megépítésére akkor Lázár csak feltételes közbeszerzést írt ki, amiből csak öt év múlva lehetett volna bármi. Az esetről részletes riportban számoltunk be.

A vasútvonal Debrecen határában, a CATL gyára mellett Fotó: Németh Dániel/444

A 24.hu adatigényléséből derül ki, hogy az új minisztérium nem új nyomvonalon, hanem az elbontott másfél kilométeres szakasz helyén, azaz az eredeti nyomvonalon, a gyár mellett építi újra a vonalat, 1500 méter hosszan. Pocsaj fideszes polgármestere, Szőllősi Roland megerősítette a lapnak a terveket:

„Az elbontott szakasz állami tulajdon és vasúti terület maradt, és a minisztérium új vezetése nem engedte átminősíteni, hanem ragaszkodott ahhoz, hogy itt építsék újjá a vonalat.”