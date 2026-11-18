Az Európai Bizottság 45 milliárd eurós pénzügyi támogatást javasol Ukrajnának a 2027-es évre. A kamatmentes hitelhez a közös uniós költségvetés biztonsági rését használnák fedezetként, Ukrajnának pedig reformokat kellene végrehajtania, hogy megkaphassa a pénzt. Viszont csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszországtól jóvátételt kap.

A 45 milliárd euró csak Ukrajna 2027-es hiányának kétharmadát fedezi. A maradék összeget a nemzetközi partnerek bevonásával és új hitelek felvételével biztosítaná a Bizottság. Utóbbiak visszafizetésére akár a befagyasztott orosz vagyon kamatait is felhasználhatják.

A bejelentésről szóló sajtótájékoztatón szóba került Friedrich Merz kérése is. A német kancellár a múlt héten levélben szólította fel az uniós tagállamokat, hogy valamennyien járuljanak hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához. Burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem száll be minden tagállam Ukrajna finanszírozásába, akkor blokkolja a 2028-2034-es uniós költségvetés más pénzügyi kérdéseit. Magyar Péter viszont a Merz-cel közös sajtótájékoztatóján azt mondta, Magyarország számára belpolitikai okokból nem elfogadható Ukrajna támogatására a közös hitelfelvétel vagy garancianyújtás.

Ursula von der Leyen Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke azt mondta a sajtótájékoztatón, támogatja Merz javaslatát, és bízik benne, hogy minden tagállam beleegyezik majd a hitelbe. Viszont hozzátette, hogy vannak tagállamok, amik nem akarnak katonai támogatást adni. A hitelnek azonban két része lenne: 20 milliárd eurót költségvetési támogatásra, 25 milliárd eurót katonai célokra lehetne felhasználni. Nem látja akadályát, hogy egyes tagállamok hozzájárulását csak az elsőre fordítsák.

Von der Leyen azt mondta, a jövő heti, uniós költségvetésről szóló rendkívüli EU-csúcson bemutatja a hiteljavaslatot az uniós vezetőknek.

Tavaly hasonló konstrukcióval biztosította Ukrajna finanszírozását az Európai Unió. Akkor 90 milliárd euró hitelt vettek fel az ország 2026-2027-es finanszírozására. Magyarország, Szlovákia és Csehország azonban csak azzal a feltétellel szavazta meg a hitelt, hogy nem kell pénzügyi kötelezettséget vállalniuk.