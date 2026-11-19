A volt jegybankelnök szökésben lévő fiának már négy éve van tartózkodási engedélye az Egyesült Arab Emírségekben. Az RTL Híradója most észlelte, hogy Matolcsy Ádám egyik cége diszkrét és precíz sofőrt keres. A szerencsés kiválasztott feladata lesz a munkáltató családtagjainak és gyerekeinek szállítása, és egy 6-8 autóból álló járműflotta kezelése. Mindemellé a jelentkezőtől diszkréciót várnak el. A LinkedIn-en egy olyan budapesti cég e-mailcímét adták meg a hirdetéshez, aminek a csatorna szerint Matolcsy Ádám a végső tulajdonosa.

Márciusban írtunk arról, hogy Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át: a vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúti útvonalon indították el konténereken az Emirátusok irányába. Pedig már 2025 márciusában elindult a nyomozás hűtlen kezelés miatt az MNB-alapítványok ügyében. Azóta Matolcsy György előzetesben ül, Matolcsy Ádám ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki.

Az ügy lényegét a Helyzet: van! adásában is összefoglaltuk: