Az uniós migrációs politika kötelező végrehajtását eredményezi az isztambuli egyezmény ratifikációja Juhász Hajnalka, a KDNP frakcióvezető-helyettese szerint.

Juhász csütörtöki sajtótájékoztatóján ezt azzal indokolta, hogy az egyezmény egyes cikkelyeit a ratifikáció után be kell építeni a magyar jogrendszerbe, így azokat is, amelyek érintik a migrációs politikát. Ha valaki a nemi identitása miatti üldöztetésre hivatkozik a menedékkérelem benyújtásakor, az önálló menekültstátuszra jogosító ok lehet, tiltva a későbbi visszaküldést is - fejtette ki. Juhász Hajnalka azt kérte a nőktől, ne hagyják, hogy használják és kihasználják őket a migrációs politika kiszolgálása érdekében.

Juhász szerint Magyar csak el akarja vonni a figyelmet arról, amiről Varga Judit volt igazságügyi miniszter, a kormányfő volt felesége beszélt, és kijátssza a női kártyát. Juhászt az is zavarja, hogy a ratifikáció után a tananyag részévé kell tenni a nemi identitás megismertetését, így szerinte attól kezdve a szülők nem tudnak élni a jogukkal, hogy a gyermek mit hallhat és mit nem az iskolában.

A KDNP elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, amelyet károsnak és szükségtelennek tart, az egyik legfájóbb pont a párt számára, hogy a szerződés bevezeti a „társadalmi nem” fogalmát, amit ők genderideológia terjesztéseként interpretálnak. Az isztambuli egyezmény ratifikálása mellett KDNP a szívhangrendelet módosítását és a tabletta vény nélkülivé tételét is elutasította, azokat „életellenes lépéseknek” nevezve.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter november 12-én jelentette be, hogy kezdeményezik az Isztambuli egyezmény ratifikációját. Magyar arról is beszélt, hogy átfogó büntetőjogi csomaggal erősítenék meg a nők védelmét, ennek egyik legfontosabb eleme a távoltartás szigorítása, mert „elfogadhatatlan, hogy egy nő a segítségkérés után is attól kell féljen, hogy mikor jelenik meg a bántalmazója, az otthona, vagy éppen a munkahelye előtt”. A csomag részeként önálló bűncselekményként nevesítik továbbá az intim felvételekkel való visszaélést is, megerősítik a szexuális önrendelkezés védelmét, módosítják a szívhangtendeletet, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és intézkedéscsomagot indítanak a menstruációs szegénység ellen.

A bejelentéscsomagot ebben a Tyúkólban tárgyaltuk ki, itt pedig érintett szakértővel interjúztunk.