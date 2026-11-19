Az uniós migrációs politika kötelező végrehajtását eredményezi az isztambuli egyezmény ratifikációja Juhász Hajnalka, a KDNP frakcióvezető-helyettese szerint.
Juhász csütörtöki sajtótájékoztatóján ezt azzal indokolta, hogy az egyezmény egyes cikkelyeit a ratifikáció után be kell építeni a magyar jogrendszerbe, így azokat is, amelyek érintik a migrációs politikát. Ha valaki a nemi identitása miatti üldöztetésre hivatkozik a menedékkérelem benyújtásakor, az önálló menekültstátuszra jogosító ok lehet, tiltva a későbbi visszaküldést is - fejtette ki. Juhász Hajnalka azt kérte a nőktől, ne hagyják, hogy használják és kihasználják őket a migrációs politika kiszolgálása érdekében.
Juhász szerint Magyar csak el akarja vonni a figyelmet arról, amiről Varga Judit volt igazságügyi miniszter, a kormányfő volt felesége beszélt, és kijátssza a női kártyát. Juhászt az is zavarja, hogy a ratifikáció után a tananyag részévé kell tenni a nemi identitás megismertetését, így szerinte attól kezdve a szülők nem tudnak élni a jogukkal, hogy a gyermek mit hallhat és mit nem az iskolában.
A KDNP elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, amelyet károsnak és szükségtelennek tart, az egyik legfájóbb pont a párt számára, hogy a szerződés bevezeti a „társadalmi nem” fogalmát, amit ők genderideológia terjesztéseként interpretálnak. Az isztambuli egyezmény ratifikálása mellett KDNP a szívhangrendelet módosítását és a tabletta vény nélkülivé tételét is elutasította, azokat „életellenes lépéseknek” nevezve.
Magyar Péter november 12-én jelentette be, hogy kezdeményezik az Isztambuli egyezmény ratifikációját. Magyar arról is beszélt, hogy átfogó büntetőjogi csomaggal erősítenék meg a nők védelmét, ennek egyik legfontosabb eleme a távoltartás szigorítása, mert „elfogadhatatlan, hogy egy nő a segítségkérés után is attól kell féljen, hogy mikor jelenik meg a bántalmazója, az otthona, vagy éppen a munkahelye előtt”. A csomag részeként önálló bűncselekményként nevesítik továbbá az intim felvételekkel való visszaélést is, megerősítik a szexuális önrendelkezés védelmét, módosítják a szívhangtendeletet, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és intézkedéscsomagot indítanak a menstruációs szegénység ellen.
A bejelentéscsomagot ebben a Tyúkólban tárgyaltuk ki, itt pedig érintett szakértővel interjúztunk.
A miniszterelnök közölte, megváltoztatják a szívhangrendeletet is és eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.
Magyar Péter egyenesen Dublinból jelentette be, hogy átfogó intézkedéscsomagot kezdeményeznek a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért. Nagy az öröm, számít az, hogy miként jutottunk el idáig?
Milyen gyakorlati követelményeket hozhat az Isztambuli Egyezmény ratifikálása, mi vezetett Magyar Péter bejelentéséig és mi lehet a nőjogi civil szervezetek szerepe a folytatásban? A Patent Egyesület jogászát, Spronz Júliát kérdeztük.