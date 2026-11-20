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Milyen hotelekben aludt, és milyen éttermekben evett Orbán Viktor, amikor repülőgéppel külföldre szólította őt a diplomáciai kötelesség?

Ez is kiderül abból a 444 által perrel megszerzett adatsorból, amely a volt kormányfő 2015 és 2025 közötti utazásait foglalja össze.

Michelin-csillagos éttermek, ötcsillagos szállodák, sokmilliós költések, 145 ezres borravaló.

Korábbi cikkeinkben összefoglaltuk a 10 év alatti mindösszesen 327 repülőutat, megnéztük, mennyit járt Orbán meccsekre közpénzen, és mikor fordult elő, hogy az államérdek keveredett Orbán magáncéljaival.

Keveseknek adatik meg, hogy kormányfőként látogassák végig a világ országait, vagyis hogy egy kis diplomáciai hercehurca fejében nemes borokkal, jóízű ebédekkel és elegáns szállodákban feledtessék a mindennapok gondjait – az állam pénzén. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ab ovo le kell mondanunk a miniszterelnöki életvitelről csak azért, mert mögénk nem állt be pár millió szavazó. A Külügyminisztériumnak és leginkább jogi osztályunknak hála unlockoltuk Orbán Viktor 2015 és 2025 közötti külföldi utazásainak valamennyi állomását, feltérképezve a szállodákat és éttermeket, amelyekben a miniszterelnök és delegációja megfordult.

Így mostantól bárki utánacsinálhatja – a kérdés már csak az, ki milyen mélyen hajlandó belenyúlni a saját pénztárcájába!

A volt miniszterelnök egy-egy külföldi útjáról már korábban is derültek ki részletek, akár szivárogtatások, akár közérdekű adatigénylések révén. A NER tizenhat éve után azonban most láthatjuk először egyben a superior szállodákkal és Michelin-csillagos éttermekkel tarkított big picture-t. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az adatokat a 444 ismert formátumában, a Jó hely-sorozatot felidézve dolgozzuk fel, hogy Brüsszelben, Kairóban vagy Buenos Airesben járva bárki az egykori magyar kormánydelegáció nyomába eredhessen.

Annyiban azonban rendhagyó ez a kiadás, hogy a Fehértói halászcsárda kivételével – amelyről lejjebb Uj Péter írt kiváló kritikát, – a többi helyszín minőségét nem volt alkalmunk személyesen ellenőrizni. Így elsősorban a Condé Nast Traveler, a Michelin Guide, illetve életmódmagazinok értékeléseire, valamint a Booking és a Tripadvisor vendégvéleményeire voltunk kénytelenek hagyatkozni. Valamint maga Orbán Viktor ízlésére, amennyiben feltételezzük, hogy volt beleszólása abba, milyen helyeket keresnek fel külföldön.

Az összeállítást elsősorban azoknak ajánljuk, akik otthonosan mozognak az old Europe, new money világában, vagyis frissen szerzett vagyonukat szívesen költik a világ nagy múltú luxusszállodáiban. Párizsban ez a Ritzet, Rómában a La Minervát, Berlinben a Hotel Adlont jelenti, de Abu-Dzabiban is találunk olyan szállodát, amely a Buckingham-palota királyi pompáját idézi. (Sneak peek: 22 karátos aranyfüsttel díszített falak, aranyszínű frakkot viselő személyzet és 24 karátos arannyal díszített tevehamburger.)

De azok is okulhatnak belőle, akik az évek során bedőltek a parasztias, magyaros ízlést és kádári szerénységet sugárzó, gondosan felépített imázskampánynak, vagyis abban a hitben éltek, hogy az orbáni ízlelőbimbók a csülök-töltött káposzta-haltepertő szentháromságán túl nem sok izgalomra vágynak. A tízéves áttekintés egyik fontos tanulsága, hogy Orbán külföldön menőbbnél menőbb éttermekben ette végig a mediterrán konyha ínycsiklandó tengeri fogásait.

A 44 jó hely válogatásában szereplő szállás- és vendéglátóhelyek abban is kitűnnek, hogy a Karmelita sokakat megbotránkoztató, ám helyi értékénél messze felül kezelt luxizásához képest a valódi luxust képviselik.

Hogy ez a fajta fényűzés mennyire számít megszokottnak a diplomácia világában, arról Balázs Péter volt külügyminisztert, a Városdiplomáciai Akadémia igazgatóját is megkérdeztük.

Balázs szerint a szálláshelyek kiválasztásakor alapvetően három szempontot mérlegelnek: a biztonságot, a gazdaságosságot és a méltó reprezentációt. Fontos, hogy a szálloda biztonsági szempontból megfelelő, jó helyen legyen, és színvonala is megfeleljen az állami vezető rangjának, miközben mindez a lehető legkevesebbe kerül. Ez persze politikai kultúra kérdése is: az északi országok, például Svédország vagy Norvégia vezetői, noha lenne pénzük a fényűzésre, rendszerint visszafogott, ám elegáns helyeken szállnak meg.

Balázs úgy véli, Orbánék utazásaihoz inkább egy másik kontinensen érdemes párhuzamokat keresni: ez a fajta költekezés általában a közép-afrikai országokra, illetve azokra az államokra jellemző, amelyek valamilyen kisebbrendűségi komplexust igyekeznek a szuperluxussal kompenzálni.

(A szállodák és éttermek neve alatt feltüntettük a látogatások, illetve az eltöltött éjszakák számát és a kiadásokat. Mivel a rendelkezésünkre álló kimutatásokból nem tudtunk egy főre jutó költségeket számolni, minden helyszínnél a tíz év alatt elköltött teljes összeget adtuk meg.)

Jó elvágyódást kívánunk!

① Stanhope Hotel, Brüsszel

Brüsszelben, az uniós negyed és a belváros között található az ötcsillagos Stanhope Hotel, ahonnan a királyi palota öt perc, a Grand Place pedig negyedóra sétával elérhető. A 2019-ben felújított butikhotel a klasszikus angol eleganciát idézi, különösen a Brighton étteremben, ahol a brit berendezést kínai freskók egészítik ki. A vendégek vacsora után a könyvtárszobára emlékeztető bárban ihatnak meg valamit, reggelizni pedig jó időben a belső udvaron, egy több mint százéves magnóliafa alatt is lehet. A szállodában szauna és éjjel-nappal használható edzőterem is működik, a szobákban pedig a fürdőköpeny és a papucs mellett Molton Brown piperecikkek várják a vendégeket.

Látogatások száma: 29, összes költés: 119 760 022 Ft.

📍 Rue du Commerce 9, 1000 Brüsszel, Belgium





② Hotel Ritz, Párizs

Kevés szálloda neve cseng olyan ismerősen a világban, mint a párizsi Ritzé, amely 1898 óta fogadja vendégeit a város egyik legelegánsabb terén, a Place Vendôme-on. A César Ritz által alapított hotelt 2016-ban, négy évig tartó felújítás után nyitották meg újra, de a díszes lépcsőházak, a vastag szőnyegek és a márványburkolatok ma is a régi idők fényűzését idézik. A 142 szoba és lakosztály között több olyan is van, amelyet egykori híres vendégekről neveztek el. A szálloda egyik legismertebb helye az Ernest Hemingway nevét viselő bár, de saját kertje, wellnessrészlege és fedett úszómedencéje is van. A Ritz a párizsi divatvilág egyik fontos találkozóhelye, különösen a haute couture bemutatók idején.

Látogatások száma: 4, éjszakák száma: 5, összes költés: 98 732 817 Ft.

📍15 Place Vendôme, 75001 Párizs, Franciaország