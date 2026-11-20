Többek között a budapesti metróvonalak meghosszabbításáról beszélt Bodor Ádám, a BKK vezérigazgatója az Inforádióban. Azt mondta, hogy amikor a 4-es metró épült, közben a város minden más területén nagyon nagy lemaradás keletkezett, vagyis Budapest teljes közlekedése szempontjából nem volt előnyös a helyzet. Szerinte jobb az, amikor nem egy nagy beruházás szív el minden erőforrást és energiát, hanem egyszerre zajlik több kisebb beruházás, például egy egy-két megállós metróhosszabbítás vagy más hasonló projekt.

Ezekre említett is példát: a 3-as metrót északon két megállóval meghosszabbítják, a mostani végállomás, Újpesti városközpontjából átkerül Rákospalota-Újpest vasútállomásig, amit két új megállót jelent. Ennél a munkánál nem fúrópajzsot használnak majd, hanem „fölülről” fogják megépíteni az új szakaszt.

Metróépítés Újpesten 1987-ben Fotó: Fortepan / UVATERV

Beszélt arról is, hogy megkezdődött a földalatti vasút hosszabbításának előkészítése is. A földalatti Rákosrendező vasútállomásig közlekedne a jövőben, ami a vonal 800 méteres meghosszabbítását jelenti. Vitézy Dávid közlekedési miniszter is posztolt néhány napja erről a tervezett fejlesztésről, ő azt írta: ⁠új állomás építését a Hungária körútnál, az 1-es villamoshoz való kapcsolat javítása érdekében.

Bodor Ádám beszélt arról is, hogy a 4-es metró vonalát illetően a Rákóczi-Thököly tengelyre egy tanulmánytervet készíttettek, valamint a fontos beruházások között említette a Bajcsy-Zsilinszky úti villamost, amivel a XIII. és a XI. kerület legjobban fejlődő részeinek ad majd átszállásmentes villamoskapcsolatot a belvárossal.