Vlagyimir Putyin orosz elnök kitüntette Kirill pártiárkát a 80. születésnapja alkalmából az orosz állami humanitárius díjjal, ami 10 millió rubel (több mint 41 millió forint) pénzjutalommal jár. A díjat évente egyszer osztják ki.

Mivel Viktor Szadovnyicsij, a Moszkvai Állami Egyetem rektora már megkapta a 2026-os díjat – amit évente csak egyszer szoktak odaítélni –, Kirill kitüntetéséhez külön elnöki döntésre volt szükség. Novemberben Putyin már egy másik állami díjjal is kitüntette az orosz ortodox egyház vezetőjét, akkor az orosz nemzet egységének megerősítéséért járó díjat kapta meg a pátriárka.

Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta: Putyin felhívta Kirillt, hogy gratuláljon neki, és azt tervezi, hogy péntek este, miután visszatér Moszkvába, személyesen is találkozik vele.

A 2005-ben alapított humanitárius díjat először Kirill elődjének, II. Alekszij pátriárkának ítélték oda. A korábbi díjazottak között volt Alekszandr Szolzsenyicin író, Valentyina Tyereskova űrhajós és Jacques Chirac volt francia elnök.

A Vlagyimir Gundjajev néven született Kirill 1969-ben tett szerzetesi fogadalmat, és az 1970-es években a genfi orosz ortodox egyház képviseletében „Mihajlov” fedőnév alatt dolgozott a szovjet KGB-nek – jelentette korábban a svájci média a nyilvánosságra hozott rendőrségi archívumokra hivatkozva.

Kirill Oroszország 2022-es ukrajnai inváziójának ideológiai támogatója. A pátriárkát brit, ukrán, kanadai, ausztrál, cseh és észt szankciók sújtják emiatt.

Az orosz ortodox egyház vezetőjét az EU már 2022-ben megpróbálta szankcionálni. A magyar kormány többször is megvédte a háborúpárti orosz egyházi vezetőt, és a kérdést a vallásszabadság ügyének nevezte. Idén azonban már kész lett volna hozzájárulni ahhoz, hogy szankciós listára kerüljön a pátriárka, Bulgárián azonban elbukott a kezdeményezés. Az áprilisban választást nyerő, oroszbarát, euroszkeptikus Rumen Radev Orbánhoz hasonlóan jelezte korábban az orosz egyházi méltóságok elleni szankciókkal kapcsolatos egyet nem értését. (The Moscow Times)