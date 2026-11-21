A 24.hu úgy értesült, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 9 090 080 000, azaz több mint kilencmilliárd forint erejéig vagyonzárat rendelt el Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben. A lap szerint az intézkedés érinti a volt fejlesztési miniszter kisvárdai házát, valamint az autószalonját üzemeltető cégét, a Ramiris Autó Kft.-t.

Az indoklás szerint a letartóztatásban lévő Seszták „megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a vesztegetési bűncselekmény elkövetéséből származó vagyonnal gazdagodott (bűnös úton vagyonosodott), így a vele szembeni vagyonelkobzás feltételei fennállnak.”

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását, amit a bíróság azóta meghosszabbított.

Múlt héten a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közölte, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban.