Állampolgárságot kapott Szerbiában Ali Kadirov, Ramzan Kadirov csecsen vezető második fia, derül ki a szerb Hivatalos Közlönyben (Službeni glasnik) megjelent dokumentum alapján, amit a Meduza szemlézett.

Az iratok szerint Ali Kadirov 2025 júliusában, 18 éves korában kapta meg szerb útlevelét. Az okmányt „különleges érdemekre” hivatkozva, Ali Muszajev fiktív néven állították ki. A férfi rendelkezik egy ugyanezen a néven titokban kiállított orosz útlevéllel is, amelyet évek óta használ arra, hogy magánrepülőgépeken külföldre utazzon.

Kadirov találkozója Putyinnal Pjatigorszkban 2023. május 19-én. Fotó: Tatiana Barybina/AFP

Az Alekszej Navalnij által alapított Korrupcióellenes Alapítvány kérelmet nyújtott be a szerb hatóságokhoz, hogy vonják meg Kadirovtól a szerb útlevelet. Az Ukrajna elleni teljes körű háború kezdete óta Szerbia az egyik legnépszerűbb célponttá vált a külföldre költöző oroszok körében, mivel a szerb útlevél lehetővé teszi a vízummentes utazást Oroszországba és az Európai Unió országaiba.

2026 elején a szerb hatóságok állampolgárságot adtak Jakub Zakrijevnek, aki korábban csecsen mezőgazdasági miniszter volt, egyben pedig a nemrég 99,85 százalékos többséggel „újraválasztott” Ramzan Kadirov unokaöccse, továbbá az államosított Danone Russia vezérigazgatója. Nem sokkal azután, hogy a média felfigyelt az erről szóló határozatra, a szerb hatóságok visszavonták Zakrijev állampolgárságát, emlékeztet a lap. Ez még mind az ősszel megbukott, erősen Putyin-barát Aleksandar Vučić vezetése alatt történt, aki jelenleg már a letartóztatása utáni éhségsztrájkra készül.