A Magyarországról agyontámogatott első ligás Csíkszeredán egyre többen szeretnék behajtani a tartozást, miközben a csapat a román SuperLigában tökutolsó. A Nemzeti Sport konkrét feljelentésekről is tud.
Csíkszeredán mindig is a jégkorong volt a fő sport. A román bajnokságban a helyi csapat a Steaua legnagyobb riválisa volt, de Erste/MOL Ligát is nyertek már néhányszor.
A focisták a hokisok árnyékában jól megvoltak alacsonyabb szinteken. A helyzet Orbán Viktor 2010-es választási győzelmével változott. Előbb feljutottak a harmadik ligába, majd 2019-ben történelmük során először a másodikba. Közben a felcsúti fociakadémia partnerei lettek, özönlöttek a milliárdok Magyarországról. A Sepsiszentgyörggyel (szintén román első liga), az Eszékkel (Mészáros Lőrinc volt csapata), a Topolyával és a Révkomárommal együtt a legjobban támogatott határon túli fociakadémiák között volt.
A felnőtt focicsapat közben soha nem látott magasságokba jutott – alighanem a Magyarországról érkező pénzeknek is köszönhetően –, 2025-ben felkerült a román első ligába, sőt bent is maradt első nekifutásra.
Az idei szezon viszont nagyon rosszul indult. A keretet főleg magyarországi játékosokkal erősítették meg, edzőnek pedig leigazolták a Kecskeméttel sikeres Szabó Istvánt, de hiába. A csapat beragadt, Szabót elküldték, csakhogy a román Valentin Suciuval se indultak el fölfelé. A hétvégén otthon kaptak ki 4-0-ra a Vajdahunyadtól.
A Nemzeti Sport szerint a Csíkszereda Czékus Ádám és Szabó Alex átigazolási díjával tartozik a Kecskemétnek. A magyarországi csapat a román szövetséghez és a FIFA-hoz fordult. Filus Andor, a Kecskemét ügyvezetője a lapnak adott nyilatkozatában oda is szúrt az Orbánék alatt kegyelt klubnak: „Mi pedig nem vagyunk egy tehetős klub, hogy finanszírozni tudjuk egy olyan csapat működését, amely velünk ellentétben az elmúlt években jelentős támogatással bírt.”
Az 53-szoros válogatott Kleinheisler Lászlónak, a klub volt játékosának is van pénzügyi követelése a Csíkszeredával szemben, neki a tavaszi bennmaradásért járó bónusszal tartozik a klub. A Nemzeti Sport úgy tudja, egy sor játékosának többhavi fizetéssel, bónuszokkal lógnak a csíkiak.
A tartozások miatt a román szövetség pontlevonással sújthatja a klubot, de alighanem ez most a legkisebb bajuk, hiszen 6 ponttal amúgy is tökutolsók.
A kormányváltás után közérdekű adatigényléssel szereztük meg a Bethlen Gábor Alap egyedi támogatásainak dokumentációját, amiből kiderült, hogy a legapróbb tételekre is pénzt kértek a magyar államtól a határon túli fociakadémiák.
Idén történt először olyan, hogy a Felcsút a tao-támogatásának egy részét továbbadta határon túli egyesületeknek.
A MOL és a magyar állam közös alapítványáról derült ki a 444-hez eljutott dokumentumok alapján, hogy bőkezűen támogatja a külhoni fociakadémiákat. Például a Mészáros Lőrinc által felkarolt eszékit is.