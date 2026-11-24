A Magyarországról agyontámogatott első ligás Csíkszeredán egyre többen szeretnék behajtani a tartozást, miközben a csapat a román SuperLigában tökutolsó. A Nemzeti Sport konkrét feljelentésekről is tud.

Csíkszeredán mindig is a jégkorong volt a fő sport. A román bajnokságban a helyi csapat a Steaua legnagyobb riválisa volt, de Erste/MOL Ligát is nyertek már néhányszor.

A focisták a hokisok árnyékában jól megvoltak alacsonyabb szinteken. A helyzet Orbán Viktor 2010-es választási győzelmével változott. Előbb feljutottak a harmadik ligába, majd 2019-ben történelmük során először a másodikba. Közben a felcsúti fociakadémia partnerei lettek, özönlöttek a milliárdok Magyarországról. A Sepsiszentgyörggyel (szintén román első liga), az Eszékkel (Mészáros Lőrinc volt csapata), a Topolyával és a Révkomárommal együtt a legjobban támogatott határon túli fociakadémiák között volt.

A Bethlen Gábor Alaptól például 2021 és 2024 között 2,4 milliárdot kaptak,

majd a választás előtt még gyorsan 1,2 milliárdot,

de felcsúti fociakadémia taójából is ment vagy 700 millió.

A felnőtt focicsapat közben soha nem látott magasságokba jutott – alighanem a Magyarországról érkező pénzeknek is köszönhetően –, 2025-ben felkerült a román első ligába, sőt bent is maradt első nekifutásra.

Az ultrák vonulása 2025 nyarán Fotó: Kristóf Balázs/444

Az idei szezon viszont nagyon rosszul indult. A keretet főleg magyarországi játékosokkal erősítették meg, edzőnek pedig leigazolták a Kecskeméttel sikeres Szabó Istvánt, de hiába. A csapat beragadt, Szabót elküldték, csakhogy a román Valentin Suciuval se indultak el fölfelé. A hétvégén otthon kaptak ki 4-0-ra a Vajdahunyadtól.

A Nemzeti Sport szerint a Csíkszereda Czékus Ádám és Szabó Alex átigazolási díjával tartozik a Kecskemétnek. A magyarországi csapat a román szövetséghez és a FIFA-hoz fordult. Filus Andor, a Kecskemét ügyvezetője a lapnak adott nyilatkozatában oda is szúrt az Orbánék alatt kegyelt klubnak: „Mi pedig nem vagyunk egy tehetős klub, hogy finanszírozni tudjuk egy olyan csapat működését, amely velünk ellentétben az elmúlt években jelentős támogatással bírt.”

Az 53-szoros válogatott Kleinheisler Lászlónak, a klub volt játékosának is van pénzügyi követelése a Csíkszeredával szemben, neki a tavaszi bennmaradásért járó bónusszal tartozik a klub. A Nemzeti Sport úgy tudja, egy sor játékosának többhavi fizetéssel, bónuszokkal lógnak a csíkiak.

A tartozások miatt a román szövetség pontlevonással sújthatja a klubot, de alighanem ez most a legkisebb bajuk, hiszen 6 ponttal amúgy is tökutolsók.