Ókovács Szilveszternek elvették a kenyérkeresetét, sőt még meg is rágalmazták: ezt állítja a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója, aki arról beszélt, hogy emiatt jogi lépéseket is tesz, de munkanélküli-segélyre is bejelentkezik. Ókovácsot azután bocsátották el, hogy egy belső átvilágítás során kiderült: a minisztérium jóváhagyása nélkül, külön prémiumokkal toldotta meg a saját, 4,8 milliós kenyérkeresetét.

Ókovács Kóczián Péter Egyrészt/Másrészt című műsorában beszélt arról:

„Elvették a kenyérkeresetemet, és holnap reggel 8-kor kezdek a Váci Munkaügyi Hivatalban, munkanélküli-segélyre fogok bejelentkezni, hiszen nincsen állásom, és a tb-m is meg fog szűnni. Ha orvoshoz mennék, vajon hogy látna el, ha nincs tb-m?”

Tippre talán még lehet neki tartaléka abból a 73 millió forintból, amit az Operaház a fizetésén felül perkált ki neki, illetve felesége, a parlamentben is érte lobbizni próbáló, KDNP-s Máthé Zsuzsa képviselői fizetéséből is kijöhetnének egy lehetséges orvosi ellátás költségei.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Ókovács az interjúban még arról is beszélt: