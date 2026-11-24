„Ez a felszólás az új házszabály szerint már nem hangozhatna el” – ezzel kezdte, és ez is volt a címe Rétvári Bence napirend előtt felszólalásának, amivel az ellenzék parlamenti lehetőségeit korlátozó tiszás javaslatcsomag ellen tiltakozott. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azzal reagált, hogy a Fidesz alatt a rendeleti kormányzás miatt a parlamentnek semmi beleszólása nem volt a törvényhozásba.

A javaslat kiakasztotta a Fidesz-KDNP politikusait, Schmidt Mária pedig megidézte Hadházy Ákos dilemmáját is.

Bezzeg Orbán

„Az országgyűlés legalapvetőbb funkciója, hogy a kormányt ellenőrizze. Azért tudunk ilyenkor, most is felszólalni, hogy a kormányt bizonyos fontos kérdésekben fel tudjuk kérdezni, és a kormánynak válaszolnia kelljen” – magyarázta a KDNP frakcióvezetője, aki szerint Magyar Péter miniszterelnök ilyen kontrollt nem szeretne, „hiszen ő semmilyen kontrollt nem tűr maga felett”.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Rétvári szerint ráadásul Magyar úgy akar mindenkit elhallgattatni, hogy a miniszterelnök korlátlan erőfölényben van, „hiszen napirend előtti felszólalásnál neki nincs időkerete, annyit beszél, amennyit akar. Nekünk utána van nyolc percünk, majd neki megint korlátlan időkerete van.”

A képviselő szerint a korlátozás annak is köszönhető, hogy „a házszabályt az abszolút filmszínház rendezőinek igényeihez igazítják. Láthattuk az elmúlt fél évben, hogy azért kell Magyar Péternek a parlament, hogy egyfajta díszlet legyen, az ellenzéki képviselők pedig egyfajta statiszták.”

Rétvári szerint Magyar nem vitázni szeretne, hanem szidalmazni a képviselőket. „Harminchat évig elvolt a magyar parlament a személyes érintettség gomb használata nélkül” – mondta Rétvári, aki szerint Magyar miniszterelnöksége során mindenkit sérteget.

Orbán Viktor miniszterelnöki teljesítményére emlékezett: „mindenkit csöndben végighallgatott, mindenkinek normál időkeretben válaszolt. Az az igazság, hogy Orbán Viktor két perc alatt többet tudott mondani tartalmilag, mint Magyar Péter fél óra alatt.”

A rendeleti kormányzást a Fidesz vezette be

A kormány részéről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter válaszolt: „Nem tudom emlékeznek-e még az elmúlt jó néhány évre. Rendeleti kormányzás volt. Önök vezették be” – mondta, majd széttárta a karját, a képviselők pedig tapsoltak.

„Ez az egész terem itt arra szolgált, hogy a két büfézés közben beüljenek, és meghallgassák, hogy miről döntött a kormány. Semmi beleszólásuk nem volt abba, mert Orbán Viktor kitalálta kedd este, hogy mi legyen szerda délelőtt, és azt megvalósította.”

Fotó: Németh Dániel/444

Tanács szerint német példát követnek a korlátozásokkal, miközben a túlzott büntetéseket eltörölték, a miniszterelnök korlátlan felszólalását pedig megtartják, hiszen megígérték, ami jól működik, az marad. „Rövidebb, kiszámíthatóbb plenáris vitákat fogunk bevezetni, arányosabb felszólalási időkkel” – mondta Tanács, aki szerint nem fogják betiltani az ellenzéket, „önök a saját magatartásukkal szép úton haladnak így is a teljes megsemmisülés felé”.