Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Több ponton is módosítaná a kormány a parlamenti házszabályt, hogy – elmondásuk szerint – átláthatóbbá és demokratikusabbá váljon a ház működése. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk: lehet, hogy ez meg fog történni, ám a tervezett módosítások egyértelműen a kormány malmára hajtják a vizet az ellenzék kárára. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselői már a hétfői ülésnapon is nekimentek Magyar Péteréknek a terv miatt, de a hétvége folyamán a közösségi média is hangos volt a módosítás kritikáitól. Az ellenzék elsősorban azt a pontot kritizálta, ami heti egy nap adna alkalmat arra, hogy az ellenzéki képviselők napirend előtt szólaljanak fel – miközben a miniszterelnök és a kormánytagok ezt bármelyik ülésnapon megtehetnék.

A legextrémebb mind közül Schmidt Mária reakciója volt, aki a NapiMari közösségi médiás sorozatának 45. részében azt írta:

„Ez a változtatás megfelel annak az új politikai rendszernek, amit a Tisza és támogatói mindannyiunk számára berendez: egy folyamatos, végeláthatatlan, korlátlan, ismétlődő tartalmú monológ passzív közönségévé lettünk silányítva. Itt az idő, hogy az ellenzék kijöjjön a parlamentből és ne asszisztáljon tovább ehhez a monodrámához!”

Schmidt Mária a köztévében 2024 őszén Fotó: M5/Youtube

Az ellenzéki pártok egyelőre nem lengettek be bojkottot, ám így is dörgedelmes reakciókat adtak a tervezett módosításra. A Fidesz nagyon gyorsan kötött össze nagyon távoli pontokat, és arra jutott, hogy: egypártrendszer. A párt Facebook-oldalára feltöltött videóban Bóka János már tiszás szájzártörvényként hivatkozott a módosításra, és azt mondta: „A Tisza el akarja hallgattatni az ellenzéki képviselőket, arra akar kárhoztatni bennünket, hogy üljünk, hallgassuk a gyalázkodást, rágalmazást, becsületsértést.” Hozzátette: „Ez a Tisza valódi arca, így építi az egypártrendszert.”

A KDNP részéről Juhász Hajnalka közölte a módosításról, hogy annak „diktatúraszaga” van, és „a demokrácia teljes lebontásának” nevezte. Szerinte „ha eljutunk odáig, hogy egy ellenzéki képviselőnek nem lehet hangja, akkor az a demokrácia alappilléreinek a kirúgását és az egypártrendszer kiépítését jelenti”. A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László pedig azt posztolta: „Magyar Péter legújabb demokráciakorlátozó intézkedése, a házszabály módosítására irányuló javaslata alkotmányellenes! A Mi Hazánk mai elnökségi ülésén ezért azt is áttekintettük, hogy milyen jogi lépéseket tehetünk ellene.”

A három ellenzéki pártnak kérdéseket küldtünk arról, hogy terveznek-e fellépni jogi úton a szabálymódosítással szemben, illetve a Mi Hazánktól megtudakoltuk azt is, hogy mire jutottak a Toroczkai által említett elnökségi ülésen.

Szájzárnosztalgia