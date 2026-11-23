Több ponton is módosítaná a kormány a parlamenti házszabályt, hogy – elmondásuk szerint – átláthatóbbá és demokratikusabbá váljon a ház működése. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk: lehet, hogy ez meg fog történni, ám a tervezett módosítások egyértelműen a kormány malmára hajtják a vizet az ellenzék kárára. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselői már a hétfői ülésnapon is nekimentek Magyar Péteréknek a terv miatt, de a hétvége folyamán a közösségi média is hangos volt a módosítás kritikáitól. Az ellenzék elsősorban azt a pontot kritizálta, ami heti egy nap adna alkalmat arra, hogy az ellenzéki képviselők napirend előtt szólaljanak fel – miközben a miniszterelnök és a kormánytagok ezt bármelyik ülésnapon megtehetnék.
A legextrémebb mind közül Schmidt Mária reakciója volt, aki a NapiMari közösségi médiás sorozatának 45. részében azt írta:
„Ez a változtatás megfelel annak az új politikai rendszernek, amit a Tisza és támogatói mindannyiunk számára berendez: egy folyamatos, végeláthatatlan, korlátlan, ismétlődő tartalmú monológ passzív közönségévé lettünk silányítva. Itt az idő, hogy az ellenzék kijöjjön a parlamentből és ne asszisztáljon tovább ehhez a monodrámához!”
Az ellenzéki pártok egyelőre nem lengettek be bojkottot, ám így is dörgedelmes reakciókat adtak a tervezett módosításra. A Fidesz nagyon gyorsan kötött össze nagyon távoli pontokat, és arra jutott, hogy: egypártrendszer. A párt Facebook-oldalára feltöltött videóban Bóka János már tiszás szájzártörvényként hivatkozott a módosításra, és azt mondta: „A Tisza el akarja hallgattatni az ellenzéki képviselőket, arra akar kárhoztatni bennünket, hogy üljünk, hallgassuk a gyalázkodást, rágalmazást, becsületsértést.” Hozzátette: „Ez a Tisza valódi arca, így építi az egypártrendszert.”
A KDNP részéről Juhász Hajnalka közölte a módosításról, hogy annak „diktatúraszaga” van, és „a demokrácia teljes lebontásának” nevezte. Szerinte „ha eljutunk odáig, hogy egy ellenzéki képviselőnek nem lehet hangja, akkor az a demokrácia alappilléreinek a kirúgását és az egypártrendszer kiépítését jelenti”. A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László pedig azt posztolta: „Magyar Péter legújabb demokráciakorlátozó intézkedése, a házszabály módosítására irányuló javaslata alkotmányellenes! A Mi Hazánk mai elnökségi ülésén ezért azt is áttekintettük, hogy milyen jogi lépéseket tehetünk ellene.”
A három ellenzéki pártnak kérdéseket küldtünk arról, hogy terveznek-e fellépni jogi úton a szabálymódosítással szemben, illetve a Mi Hazánktól megtudakoltuk azt is, hogy mire jutottak a Toroczkai által említett elnökségi ülésen.
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A törvényalkotás gyorsítását célzó Házszabály-módosításra az ellenzéki jogok csorbítása mellett az Alkotmánybíróság elleni lépésként is tekinthetünk. Végső soron azonban a javaslat támadás a parlamentarizmus ellen azzal, hogy minden országgyűlési képviselőt – köztük a kormánypárti frakciók tagjait is – bólogató Jánossá degradál.Lázár János és képviselőtársai elgondolása két komoly változtatást foglalna a Házszabályba. Bevezetnének egy új tárgyalási módot, a kivételes sürgős eljárást, amely segítségével akár két ülésnap alatt lehetne elfogadni egy törvényjavaslatot. A kormánypárti képviselők emellett változtatnának a zárószavazás előtti módosító javaslatok benyújtási rendjén is. Jelenleg kizárólag koherencia zavar esetében lehet a parlamenti vita lezárását követően ilyen módosító indítványt benyújtani, a jövőben viszont akár tartalmi korlátok nélkül is felül lehet majd írni a már megvitatott szabályokat.
A független képviselő szerint ezen 12 év kudarca után elgondolkodhatna az ellenzék is.
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Orbán Viktor viszont talán durvának találná.
Pócs Jánost szemlátomást trollkodni ültette be a Fidesz a parlamentbe, és elég profi benne.