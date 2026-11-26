„Sikerült megmentenünk 12 milliárd forintot a budapesti lakhatási válság kezelése érdekében. Amikor azt mondom, hogy sikerült megmentenünk, akkor persze a pohár félig üres abból a szempontból, hogy az előző kormánnyal való megállapodásunk alapján a fővárosi önkormányzat európai uniós forrásból egy 20 milliárd forintos lakhatási programot szeretett volna elindítani, amely különböző részekből állt, de sajnos a már nem visszafordítható forrásvesztés és az idő elvesztése miatt ez a forrás most 11 milliárd forintra apadt”

– mondta Karácsony Gergely az FKT ülése után tartott, Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel közösen tartott. Nem tiszta, hogy először miért 12 milliárdot, utána pedig miért 11-et mondott, de a szövegkörnyezetből arra lehet következtetni, hogy először véletlenül téves számot említett Hozzátette: a program elindítása a Pénzügyminisztérium hozzájárulásával valósul meg.

A program nagyjából 5 milliárd forint értékében üresen álló iskolaépületek lakhatási célú hasznosítását indítványozza, a másik része pedig azt támogatja, hogy a hajléktalanságban élő, de egyébként szerény jövedelemmel rendelkező budapestiek számára biztosítsanak szociális és lakbértámogatást. Ezen a téren további intézkedések is várhatóak.

Fotó: Facebook

Vitézy ezután arról beszélt, hogy az észak-budapesti agglomeráción kívül nem jellemzőek a 20 percnél nagyobb késések a MÁV-nál a hóhelyzet miatt, a Volán hálózatában pedig leginkább Vas, Nógrád és Pest megyében vannak zavarok. Az érkező fejlesztésekről azt mondta:

„Óriási beruházási dömping jön Budapesten. Erre fel kell készítenünk lélekben magunkat is és mindenkit, hiszen az, hogy egyszerre meg fog indulni a következő években a HÉV-ek felújítása, a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos kiépítése, a budai fonódó villamoshálózat kiépítése, a rakpartok fejlesztése, a nagykörút fejlesztése, azért ez így együtt egy nehéz néhány évet fog hozni a városnak, aminek eredményeként Budapest radikálisan meg tud újulni, és olyan mértékben tudnak fejlődni a közterületeink színvonala és a közösségi közlekedésünk, amire nagyon régóta vágynak nagyon sokan.”

Hozzátette: ezeket a beruházásokat nem tudják elosztva megvalósítani, mert az elmúlt 5-6 évben ezek a fiókban voltak az uniós pénzek befagyasztása miatt. „Lázár János a fiókja legmélyére eldugta a budapesti fejlesztéseket, az agglomerációs fejlesztésekkel együtt. Emiatt sok év késedelem van ezekben a beruházásokban, és most a 2030-ig rendelkezésre álló európai uniós forrásokat úgy tudjuk felhasználni, hogyha ezek némelyike egymásra csúszik. Az alternatíva az lenne, hogy elveszítünk ilyen forrásokat a város számára, és azt gondolom, hogy ez nem lenne felelős sem a főváros, sem a kormányzat szempontjából” – mondta el.

A sajtótájékoztatón még az is elhangzott: