Lázár János nem igazán szólalt meg aktuális kérdésekben az elmúlt hónapokban, sőt: hetekkel ezelőtt egy fotót posztolt, ezen a felesége befogja a száját. Mai napig ez a profilképe a Facebookon.

Az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztere a súlyos mezőkövesdi vonatbaleset után úgy gondolta, itt az ideje megtörni a csöndet. Kedden egy nő szenvedett életveszélyes sérüléseket, miután a vonat ajtaja rácsukódott táskájára, majd a szerelvény elindult.

Lázár egy 2025-ben készült videót posztolt. Ezen arról beszélt, hogy mindig az ember a legfontosabb. „Amikor emberi élet kerül veszélybe vagy emberi élet sérül meg, vagy ember egészsége sérül meg, az az én személyes felelősségem. Abban a pillanatban, hogyha vasúti balesetben valaki meg fog halni Magyarországon, azonnal le fogok mondani. (...) Ha súlyos sérülést szenved valaki egy közúti közlekedési MÁV-os balesetben vagy meghal valaki, az az én személes felelősségem, és azonnal le is fogok mondani.”

Lázár egy közlekedésinfón mondta mindezt azután, hogy arra voltunk kíváncsiak, milyen személyes felelősséget érez egy 2024. decemberi vasúti baleset miatt, amelyben megsérült két ember.

Lázár ezzel a szöveggel osztotta meg a tavaly januári videót: „Borzalmas, ami Mezőkövesden történt. Ennek nem szabadott volna megtörténnie. Egy fiatal lány küzd most az életéért. Imádkozunk érte. De a felelősséget vállalni kell.”

A Fidesz-frakció kezdeményezi Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója soron kívüli meghallgatását a közlekedési és beruházási parlamenti bizottság pénteki ülésén a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. Az ellenzéki párt szerint Vitézy Dávid nem tehet úgy, mintha kívülálló volna.

A parlament plenáris ülésén a fideszes Palóc André szolította fel lemondásra a minisztert. Erről később Vitézy egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ez „olyan mélyre süllyesztése a közbeszédnek, amihez nehéz viszonyulni”.