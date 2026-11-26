Kritikus állapotban van a kedden este történt mezőkövesdi vonatbaleset sérültje, súlyos, életveszélyes sérülésekkel kezelik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán. Az MTI-nek annyit mondtaa, a kórház minden szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérült ellátásához.

Kedd este történt súlyos vasúti baleset Mezőkövesden, amikor az InterCity ajtaja odacsukta egy lány táskáját, az elinduló vonat pedig magával vonszolta a lányt, akit aztán válságos állapotban szállítotttak kórházba.

Szerda este Vitézy Dávid közlekedési miniszter az együttérzését kifejező Facebook-posztjában közölte, hogy „a balesetben érintett InterCity szerelvényében olyan régebbi személykocsi is volt, amely nem rendelkezik azzal a biztonsági rendszerrel, amely megakadályozná, hogy a vonat nyitott vagy nem megfelelően bezárt ajtóval elinduljon”.

Az MTI idézi az Origót is, miután a lap elérte a balesetet szenvedett lány anyját, aki azt mondta, gyerekének súlyosan megsérültek a bordái, a csípője és a koponyája, lábait amputálni kellett, és irányított véradásra van szüksége.

Szerdán együttérzését fejezte ki a megsérült utasnak és családjának Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is a Facebook-oldalán.