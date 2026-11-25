Vitézy Dávid közlekedési miniszter is reagált a kedd esti súlyos mezőkövesdi vasúti balesetre, amelyben egy fiatal nő életveszélyes sérüléseket szenvedett. Vitézy az együttérzését kifejező Facebook-posztjában egy fontos műszaki körülményre is felhívta a figyelmet: a balesetben érintett InterCity szerelvényében olyan régebbi személykocsi is volt, amely nem rendelkezik azzal a biztonsági rendszerrel, amely megakadályozná, hogy a vonat nyitott vagy nem megfelelően bezárt ajtóval elinduljon.

A kép csak illusztráció. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Mint arról korábban beszámoltunk, a Boon.hu információi szerint a fiatal nő a mezőkövesdi állomáson szállt le a Hernád-Zemplén InterCityről, a vonat ajtaja azonban odacsukta a táskáját, az elinduló szerelvény pedig magával vonszolta. A nőt több életmentő beavatkozás után, válságos állapotban szállították kórházba. A baleset pontos körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei is vizsgálják.

Vitézy szerint országszerte számos olyan régebbi vasúti kocsi közlekedik, amelyből hiányzik a korszerű járműveken már alkalmazott biztonsági technológia. Egy modern motorvonat esetében a rendszer nem engedné elindulni a szerelvényt, amíg valamennyi ajtó megfelelően be nem záródott. A régebbi kocsiknál viszont a biztonságos indulás ellenőrzése kizárólag az emberi figyelmen múlik. Vitézy ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok lezárása előtt senkit nem lehet felelőssé tenni a történtekért.

A baleset Vitézy szerint arra is rámutat, hogy a 46 éves átlagéletkorú magyar InterCity-flotta lecserélése korántsem pusztán kényelmi kérdés. Az új járművek beszerzését az előző kormány leállította, a mostani kormány pedig a hazahozott uniós forrásokból indítja újra a folyamatot. A közbeszerzéssel és a gyártással együtt azonban még három-négy évbe telhet, mire az első új szerelvény megérkezik. Vitézy szerint a költséges vasútfejlesztések egyik legfontosabb hozadéka éppen az, hogy olyan biztonsági rendszereket lehet bevezetni, amelyek kiküszöbölik az emberi hibából eredő kockázatok egy részét.

Szerda este Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is együttérzését fejezte ki a sérült utasnak és családjának. Hozzátette, hogy a vizsgálatok lezárásáig a vasúttársaság nem ad további tájékoztatást a történtekről.