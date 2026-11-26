Magyarország nem fogad el olyan uniós költségvetést, ami csökkentené az országnak járó támogatásokat, növelné a magyar befizetéseket, vagy amihez Ukrajna finanszírozásának kérdését is hozzákapcsolnák – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki brüsszeli EU-csúcstalálkozóról bejelentkezve. A videóhoz a miniszterelnök azt írta, hogy

„hallva a teremben az egymással teljesen ellentétes álláspontokat, a mai megállapodás esélye nagyjából nulla, de egy karácsonyi megállapodás sem tűnik valószínűnek.”

„Most kezdődik a legfontosabb része a hivatalos ebéddel, most kezdődik az igazi haddelhadd” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalások az utolsó előtti fordulóhoz érkeztek.

„Az biztos, hogy nem tudunk olyan javaslatot elfogadni, ami csökkentené a Magyarország számára allokált forrásokat. Nem tudunk elfogadni olyan költségvetési javaslatot, ahol több befizetést kellene eszközölnünk”

– mondta Magyar, aki azt szeretné elérni, hogy a felzárkóztatást szolgáló kohéziós politika és a közös agrárpolitika a korábbiakhoz hasonló mértékű támogatásban részesüljön. A miniszterelnök Ukrajna finanszírozásával kapcsolatban megismételte, amit a hétfői V4+Ausztria csúcstalálkozón mondott.

Magyar Péter Fotó: NICOLAS MAETERLINCK/Belga via AFP

„Ahogy Magyarország ezt világossá tette, több más tagállammal együtt nem tudja elfogadni, hogy Ukrajna finanszírozásának kérdését bármilyen módon összekössék az Európai Unió következő hétéves költségvetésével.”

A mostani uniós csúcs uniós fő konfliktusa éppen Ukrajna finanszírozása és az uniós költségvetés összekapcsolása körül alakult ki. Friedrich Merz német kancellár korábban burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem száll be minden tagállam Ukrajna finanszírozásába, akkor blokkolja a 2028-2034-es uniós költségvetés más pénzügyi kérdéseit.