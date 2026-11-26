Üzemszünetet jelentett be a Vál-völgyi kisvasút az RTL riporterének Facebook-posztja szerint, írja a HVG. Nem csoda, hiszen a kisvasút a felcsúti Pancho Aréna és az Alcsúti Arborétum között közlekedett, és miután – ideiglenesen – bezárt az arborétum, illetve nemrég még a Pancho Hotel is, gyakorlatilag nincs hova eljutni a kisvasúttal.
A kiírt tájékoztatás szerint a kisvasút következő üzemnapja a Vál-völgyi Zsúr idején lesz, mármint Mészáros Lőrinc fesztiváljának idején, amit a felcsúti milliárdos minden évben meg szokott rendezni, hogy a környékbeliek ingyen szórakozhassanak a lakktangás rúdtáncosok láttán.
A HVG azt írja, a kisvasút üzemeltetője nemcsak a telefont nem veszi fel, de egyelőre a neki küldött emailre sem válaszolt.
Az Alcsúti Arborétumban tartott Vál-Völgyi Zsúrból a tsz-be száműzött Vál-Völgyi Fesztivál lett. Curtis, Rúzsa Magdi, Bruno x Spacc és a többiek ott voltak, a VIP-szekció viszont már hiányzott.
Egyelőre nem tudnak új fenntartói pályázatot kiírni, forrásuk meg jelenleg nincs elég az állandó nyitvatartásra, de a tervek szerint a hóvirágszezon kezdetére újra kinyitnak.
A négycsillagos szálloda 2022-ben készült el.