A legfőbb ügyész javaslatára kinevezte Baka András dr. Jagusztin Tamást a legfőbb ügyész helyettesévé december 7-ei hatállyal, határozatlan időre – derül ki a köztársasági elnök határozatából, amely péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben.
Az ügyészség honlapja szerint Jagusztin közjogi főügyészhelyettes a Pest Megyei Főügyészségen, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megbízott oktató.
Fejes Pétert november 3-án választotta legfőbb ügyésznek az Országgyűlés. Baka András köztársasági elnök azután jelölte Fejest a posztra, miután első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén leszavazta az Országgyűlés.
A leszavazás hátterében az állhatott, hogy Szathmáry testvérét az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főosztályvezetőjeként meggyanúsíthatták közokirat-hamisítással az aranykonvojügyben. Fejesről ebben a cikkben írtunk bővebben.
Megválasztása után Fejes arról beszélt, hogy a társadalom igazságérzetét joggal sértették egyes ügyészségi döntések, illetve azok elmulasztása.
Fejes Péter tavaly vonult nyugdíjba a Vas megyei főügyészségről. Korábban több megyében is töltött be kulcspozíciót. A döntés a tiszás parlamenti többség kezében van.