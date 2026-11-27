A legfőbb ügyész javaslatára kinevezte Baka András dr. Jagusztin Tamást a legfőbb ügyész helyettesévé december 7-ei hatállyal, határozatlan időre – derül ki a köztársasági elnök határozatából, amely péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Az ügyészség honlapja szerint Jagusztin közjogi főügyészhelyettes a Pest Megyei Főügyészségen, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megbízott oktató.

Fejes Péter és Baka András 2026. november 3-án a parlamentben. Fotó: Bankó Gábor/444

Fejes Pétert november 3-án választotta legfőbb ügyésznek az Országgyűlés. Baka András köztársasági elnök azután jelölte Fejest a posztra, miután első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén leszavazta az Országgyűlés.

A leszavazás hátterében az állhatott, hogy Szathmáry testvérét az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főosztályvezetőjeként meggyanúsíthatták közokirat-hamisítással az aranykonvojügyben. Fejesről ebben a cikkben írtunk bővebben.