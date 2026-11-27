Nem jutottak megállapodásra az európai uniós tagállamok vezetői az EU hosszú távú költségvetéséről, a tagállamok nagy többsége ugyanakkor ellenezte a közös agrárpolitika és a kohéziós politika finanszírozásának csökkentését – közölte António Costa, az Európai Tanács elnöke a rendkívüli uniós csúcstalálkozó után. Azt mondta, hogy a költségvetés teljes volumenét illetően

egyes tagállamok további csökkentéseket szorgalmaztak,

a többség ellenezte a további megszorításokat,

néhány tagállam pedig egyes korábbi csökkentések visszavonását javasolta, különösen a kohéziós politika területén.

A különböző prioritások közötti forráselosztást illetően a tagállamok nagy többsége azt kérte, hogy ne csökkentsék az agrárpolitika és a kohéziós politika finanszírozását. Az új saját források kérdésében folytatódik a munka - tette hozzá Costa.

Az uniós vezetők megvitatták az Európai Bizottság Ukrajnának nyújtandó további hitellel kapcsolatos javaslatát, amit 24 tagállam támogatott. Közülük Bulgária kizárólag a hitel nem katonai célú részében vesz részt, elsősorban az ukrajnai bolgár nemzeti kisebbség által lakott régiókra összpontosítva. Az uniós vezetők decemberben visszatérnek az Ukrajnának nyújtandó hitel kérdésére.

„Mindenki tudja, hogy Európa nem vallhat kudarcot, és 2028. január 1-jétől új költségvetésre van szükségünk. Ehhez az év végéig végleges megállapodásra kell jutnunk, ezért mindenkinek dolgoznia kell” – mondta Costa, aki természetesnek nevezte, hogy a tagállamok igyekeznek megvédeni saját nemzeti érdekeiket, és azt mondta: év végéig még elég idő áll rendelkezésre, hogy elkészüljön a költségvetés.

Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu via Reuters Connect

Az egyes tagállamok által szorgalmazott, akár 250 milliárd eurós további költségvetési csökkentésekre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Costa megismételte: bár néhány tagállam a költségvetés teljes volumenének további mérséklését szorgalmazza, a tagállamok többsége ellenzi az újabb csökkentéseket.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón azt mondta: előrelépés történt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozását szolgáló új saját források kérdésében, példaként említette, hogy a digitális szolgáltatási adó széles körű támogatást kapott a tagállamoktól.

Ukrajnával kapcsolatban arról beszélt: az unió stratégiája egyértelmű, minden szükséges eszközt biztosítani kívánnak ahhoz, hogy erőpozícióból tárgyalhasson, ennek pedig a kiszámítható pénzügyi és katonai támogatás az alapja.

Magyar Péter a csúcs után úgy fogalmazott: kevés az esélye a hosszútávú uniós költségvetés decemberi elfogadásának. Magyarország nem tud olyan kompromisszumot vagy javaslatot elfogadni, amely csökkenti a forrásait és növeli a befizetéseket, ráadásul úgy, hogy tovább komplikálná a tagállamok életét és különböző feltételekhez kötné a források felhasználását, fogalmazott a miniszterelnök.

Az unió hosszú távú költségvetésének és Ukrajna uniós finanszírozásának összekapcsolásáról azt mondta: Magyarország körülbelül 32-34 milliárd eurót kaphat a hétéves költségvetésből, és körülbelül 15 milliárd eurós nettó nyereséggel jöhet ki a hétéves időszak alatt. Ehhez képest a javaslatban az szerepel, hogy Ukrajna akár 100 milliárd eurót kapna, továbbá emellett korlát nélküli hitelfelvételre és kamatok finanszírozására is meg lehetne nyitni az uniós költségvetést. Ez nem elfogadható, mondta Magyar, aki szerint „teljesen felesleges” volt a csütörtöki tanácsülés, a tagállami álláspontok távolabb vannak egymástól, mint csütörtök reggel voltak.