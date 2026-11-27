Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A szovjet tankok bevonulásának szimbolikus dátumán, 36 év várakozás után, a Tisza-kormány ígéretéhez híven november 4-én elektronikusan is elérhetővé vált az 1944 és 1990 között keletkezett állambiztonsági iratok egy része. Jól-rosszul, de legalább már online is lehet böngészni a dokumentumokat, amelyeket korábban is lehetett ugyan kutatni, de jóval nehezebben.

A Nyitott Akták oldal keresője Forrás: ÁBTL

A megnyitott archívum azonban legfeljebb néhány napos szenzációként tudott a felszínen maradni ebben a turbulens időszakban, amikor mindannyian úgy érezzük magunkat, mint az anya, aki a medence szélén ugrándozó gyerekére figyel, és közben észre sem veszi, hogy a másik fuldoklik a vízben. Nemhogy a totemmel törődjön, ami már régóta ott hever a mélyben.

Az akták megnyitása kiszámítható mederben folyt: a fősodratú sajtó a hírességekre vadászott, a politikusok megelőző csapásként határolódtak el, a közemberek, ha akadt találat, a Facebookon teregették ki a családi szennyest. Volt azonban egy kohorsz, amelyik kilógott a sorból: az anonim fórumozók, akik csalódottan vették tudomásul, hogy egyetlen rokont vagy családtagot sem találtak a listákon.

„Úgy tűnik, a mi családunk még ehhez is béna volt”

– írta egyikük.

„Ugyanez. Pedig kicsit vártam, hogy kiderül valami családi titok”

– érkezett a replika.

„Végignéztem a tág családot, senki sincs benne. Unalmas család vagyunk :/”

– csatlakoztak gyors egymásutánjában mások, akiknek a magasra srófolt elvárások után végül üres kézzel kellett távozniuk.

Legtöbb karmapontot begyűjtő hozzászólás a Reddit vonatkozó subredditében.

Semmi, nulla, nichts