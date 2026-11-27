A szovjet tankok bevonulásának szimbolikus dátumán, 36 év várakozás után, a Tisza-kormány ígéretéhez híven november 4-én elektronikusan is elérhetővé vált az 1944 és 1990 között keletkezett állambiztonsági iratok egy része. Jól-rosszul, de legalább már online is lehet böngészni a dokumentumokat, amelyeket korábban is lehetett ugyan kutatni, de jóval nehezebben.
A megnyitott archívum azonban legfeljebb néhány napos szenzációként tudott a felszínen maradni ebben a turbulens időszakban, amikor mindannyian úgy érezzük magunkat, mint az anya, aki a medence szélén ugrándozó gyerekére figyel, és közben észre sem veszi, hogy a másik fuldoklik a vízben. Nemhogy a totemmel törődjön, ami már régóta ott hever a mélyben.
Az akták megnyitása kiszámítható mederben folyt: a fősodratú sajtó a hírességekre vadászott, a politikusok megelőző csapásként határolódtak el, a közemberek, ha akadt találat, a Facebookon teregették ki a családi szennyest. Volt azonban egy kohorsz, amelyik kilógott a sorból: az anonim fórumozók, akik csalódottan vették tudomásul, hogy egyetlen rokont vagy családtagot sem találtak a listákon.
„Úgy tűnik, a mi családunk még ehhez is béna volt”
– írta egyikük.
„Ugyanez. Pedig kicsit vártam, hogy kiderül valami családi titok”
– érkezett a replika.
„Végignéztem a tág családot, senki sincs benne. Unalmas család vagyunk :/”
– csatlakoztak gyors egymásutánjában mások, akiknek a magasra srófolt elvárások után végül üres kézzel kellett távozniuk.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ahol több tízezer egykori állambiztonsági személy nevére lehet rákeresni.
Strukturálatlan, ömlesztett adatállományt kaptak meg az Alkotmányvédelmi Hivataltól. Amikor az adatokat szeparálták, a hatvanezerből 164 esetben rossz helyre került egy kód.
A legtöbb érintett múltja ismert volt, de előkerültek olyan szereplők is, akikről eddig nem lehetett tudni, hogy kapcsolatba kerültek az állambiztonsággal.
Szerdától bárki rákereshet az állambiztonság több tízezer hálózati személyére, akár a saját rokonaira is. De mit bizonyít egy találat, miért hiányoznak sokan a listáról, és hogyan lehet utánajárni a családi titkoknak?
A miniszter nem szeretné, hogy az ügynökaktákban találtakkal való szembenézés újabb megbélyegzéshez vezessen a társadalomban.
„Sorkatonai szolgálatom első időszaka alatt megpróbáltak beszervezni, de ezt visszautasítottam” – írja a volt miniszterelnök.