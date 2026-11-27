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Áttörés nélkül zárult az uniós vezetők rendkívüli költségvetési csúcsa Brüsszelben.

A tagállamok továbbra sem tudnak dűlőre jutni a 2028–2034-es hétéves EU-költségvetésről és a 45 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomagról, miközben a francia elnökválasztás árnyékában szűkül a mozgástér.

A döntés így a decemberi csúcsra marad, ahol komoly engedményekre lesz szükség mindenki részéről.

„Kell lennie valami egyezségnek decemberben” – mondta Andris Kulbergs lett miniszterelnök csütörtök éjjel Brüsszelben, miután a tervezettnél egy nappal korábban, eredménytelenül zárult az EU-csúcs. Kulbergs a Politico újságírójával beszélgetve magyarázatként hozzátette, az európai vezetők mind tisztában vannak vele, hogy 2027-ben még nehezebb lenne megállapodni a hétéves költségvetésről, ezért a decemberi forduló lesz az utolsó esély. A gond csak az, hogy egyelőre nagyon messze vannak egymástól az álláspontok, és egyik fél sem hajlik a kompromisszumra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu via Reuters Connect

Elvben nem lenne tragédia, ha a 2028–2034-es költségvetést csak jövőre fogadnák el a tagállamok, volt is már példa ilyesmire nemegyszer. Most azonban a 2027-es év választási naptára miatt sürget az idő.

Franciaországban áprilisban-májusban rendezik az elnökválasztás két fordulóját, a távozó államfő, Emmanuel Macron pedig már jelezte, hogy mivel januártól a választás közelsége miatt a „béna kacsa” fázisba lép az elnöksége, politikailag lehetetlen lesz számára, hogy Franciaország nevében kompromisszumot kössön Brüsszelben. Normál esetben nem lenne probléma, ha a költségvetést a következő vezetésnek kellene elfogadnia, ám mint az köztudott, a legkevésbé sem élünk normális időket, és Franciaország könnyen lehet, hogy Marine Le Pent választja meg elnöknek.

Vagyis ha idén nem sikerül megállapodni, nem kizárt, hogy 2028. január 1-jén se lesz EU-büdzsé, érvelnek azok, akik sürgetik a megállapodást. Míg Giorgia Meloni vagy a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson (aki hiába veszítette el a választást, a koalíciós matematika jóvoltából lehet, hogy mégis maradni fog) egyenesen kijelentették, hogy nem hajlandóak rossz kompromisszumot kötni csak a francia kampánynaptár miatt.

A konfliktus leegyszerűsítve úgy írható le, hogy az egyik oldalon állnak az EU gazdagabb, északi és nyugati államai – Brüsszelben csak „fukaroknak” becézik őket: Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország, Dánia, Finnország, Belgium –, akik többet fizetnek be a közös kasszába, mint amennyit visszakapnak, minden eurót megfognának. A másik oldalon pedig a déli és kelet-közép-európai „felzárkózó” országok (köztük Magyarország, Lengyelország, Olaszország vagy Spanyolország) állnak, amelyek gazdasága és mezőgazdasága erősen támaszkodik a felzárkóztatási (kohéziós) és agrártámogatásokra, így hallani sem akarnak a pénzcsapok elzárásáról.

Ahogy azt hétfőn Pozsonyban Magyar Péter is mondta, az álláspontok annyira messze voltak egymástól, hogy felesleges is ezt a csúcsot megtartani, és így is lett, bár António Costa, az Európai Tanács elnöke még az utolsó pillanatban is próbálta menteni a menthetőt az Európai Bizottság eredeti, 1985 milliárd eurós javaslatához képest 204 milliárd euróval megnyirbált kompromisszumos tervezettel, de ezzel sikerült egyszerre magára haragítania mindkét tábort.

Nem jött be a kiscsoportos módszer