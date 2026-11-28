Az eddigi vizsgálatok alapján nincs arra utaló jel, hogy az ajtók visszatérő hibája okozta volna a halálesettel végződő keddi mezőkövesdi vonatbalesetet, írta a MÁV-csoport vezérigazgatója szombati Facebook-bejegyzésében.

Hegyi Zsolt elmondása szerint több vizsgálat van folyamatban, de ezek részleteiről nem áll módjukban további tájékoztatást adni.

„Az elmúlt napokban nagyon sok kérdés érkezett hozzánk a balesettel kapcsolatban. Megértem, hogy mindenki szeretne mielőbb választ kapni ezekre. Nekünk is az a célunk, hogy pontosan feltárjuk, mi vezetett a balesethez, és mit kell tennünk azért, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő” - fogalmazott a vezérigazgató.

Hozzátette, bár a sajtóban számos információ jelent meg a baleset körülményeiről, a nyilvánosságra került részinformációk alapján nem lenne felelős dolog következtetéseket levonni.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A keddi mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült lány pénteken hunyt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban. Az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás.

A baleset a mezőkövesdi vasútállomáson történt, amikor a lány le akart szállni a vonatról. A Mávinform aznap azt közölte a honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után. Később azonban több sajtóorgánum is azt derítette ki, hogy a lány táskájának pántját becsípte a vonat ajtaja, a szerelvény pedig több száz méteren át vonszolta magával a fiatalt.

Hegyi Zsolt azután tette közzé a posztját, hogy Facebook-csoportokban azt írták, az utasok már három hónappal korábban jelezték, hogy nem működik a Borsod Intercity összes ajtaja. Az azonban nem derült ki, hogy ugyanarról a szerelvényről van-e szó.

Hegyi Zsolt Facebook-posztjában kitért arra, hogy mielőtt az érintett szerelvény elhagyta a Keleti pályaudvart, kollégái elvégezték az előírt ajtó- és fékpróbákat.

„Az erről készült jegyzőkönyv szerint az ajtók és a fékek az indulás előtt megfelelően működtek. A baleset után Miskolcon ismét ajtónyitási és -zárási próbát végeztek a szerelvényen. Az eddig elvégzett vizsgálatok nem tártak fel műszaki meghibásodást. A baleset további körülményeit a folyamatban lévő vizsgálatok tisztázzák”

- írta a vezérigazgató.

Arra is kitért, hogy a balesetben érintett munkatársaiknak minden szükséges segítséget megadnak, beleértve a pszichológiai támogatást is. Hegyi Zsolt arra kért mindenkit, hogy a vizsgálatok lezárásáig tartózkodjon a személyes felelősséget illető találgatásoktól. (MTI)