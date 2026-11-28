Már a keddi halálos baleset előtt is előfordult, hogy nem működött megfelelően a Borsod InterCity összes ajtója. Mint a 24.hu írja egy augusztusi Facebook-bejegyzés alapján, legalább egy alkalommal a nyáron is jelezték utasok, hogy nem jó az ajtó.
Az augusztus 12-i Facebook-bejegyzés szerint Mezőkövesden kilenc utas hiába próbált leszállni a vonatról, az ajtó többszöri próbálkozásra sem nyílt ki. A szerelvény végül továbbindult Miskolcra, az utasoknak a kalauz megerősítette, hogy az ajtó nem működik. A 24.hu megkérdezte a MÁV-ot, tudtak-e a Borsod InterCity szerelvényeinek ajtóhibájáról, és elképzelhető-e, hogy ugyanaz a hibás kocsi közlekedett a keddi mezőkövesdi baleset idején is, de egyelőre nem kaptak választ.
A keddi balesetben egy fiatal nő táskájának pántját becsípte az InterCity ajtaja, az elinduló vonat pedig magával vonszolta. A fiatal nő mindkét lábát elveszítette, válságos állapotban került a miskolci kórház intenzív osztályára. Az életét nem sikerült megmenteni, pénteken belehalt sérüléseibe.
Mint Vitézy Dávid közlekedési miniszter szavaiból kiderült, a szerelvényben olyan régebbi kocsi is volt, amelynek biztonsági rendszere nem akadályozza meg, hogy a vonat nem megfelelően bezárt ajtóval elinduljon. A történteket három térfigyelő kamera is rögzítette. A rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz.
A kórház közleményében azt írta, a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére nem sikerült megmenteni a nő életét. Az ügyben büntetőeljárás indult.
A lány anyja azt mondta, gyerekének súlyosan megsérültek a bordái, a csípője és a koponyája, lábait amputálni kellett, és irányított véradásra van szüksége.
A fiatal lányt több életmentő beavatkozás után, válságos állapotban szállították kórházba.
A közlekedési miniszter szerint a súlyos baleset is rámutat arra, hogy az elöregedett vasúti járműpark lecserélése nem pusztán kényelmi, hanem biztonsági kérdés is.