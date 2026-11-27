Életét vesztette az a 18 éves lány, akit november 24-én magával sodort a vonat Mezőkövesden – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház péntek délután.

A kórház közleményében azt írta:

„A 2026. november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, a gyógyulásért tett valamennyi erőfeszítés, a gondos ellátás és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére a mai napon elhunyt. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak a sérült életének megmentéséért tett erőfeszítésekhez.”

Hozzátették: „A kórház valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak.”

A Mávinform kedden először azt közölte a honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesdnél.

Később több sajtóorgánum is azt derítette ki, hogy a lány táskájának pántját becsípte a vonat ajtaja, a szerelvény pedig több száz méteren át vonszolta őt magával.

Vitézy Dávid a Facebookon reagált a kórház közleményére, azt írta, beszélt Viviána édesapjával, és kifejezte részvétét.

„Megrendítő volt látni, ahogy egy egész ország összefogott érte: emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és rekordgyorsasággal összegyűlt a gyógykezeléséhez szükséges vér. Mindannyian hittünk abban, hogy sikerül megmenteni az életét. Mélyen megrendített a tragédia. Ezúton is szeretném részvétemet kifejezni a szüleinek, a családjának és a szeretteinek. Gondolatban velük vagyok ebben a felfoghatatlan gyászban”

– írta.

Hozzátette, hogy most az együttérzésnek, az emberi méltóságnak és a csendes részvétnek van helye, ezért a miniszter kér mindenkit, hogy „ne a politikai vitákat folytassuk”, a baleset vizsgálatát a rendőrség és a vasútbiztonságért felelős hatóságok végzik. „Viviána, nyugodj békében!” – így zárta a posztját.

Az Országgyűlés pénteki ülésnapjának végén egyperces néma felállással emlékeztek meg az elhunyt fiatal lányról. Előzőleg a tiszás Strompová Viktória és a fideszes Radics Béla is megemlékezett róla.

Az elnöklő Forsthoffer Ágnes az ülésnap végén azt mondta, egy ország szorított és fogott össze a balesetben megsérült lányért. Megrendülésének adott hangot, és az Országgyűlés nevében együttérzését fejezte ki a fiatal családjának.

A balesetet három térfigyelő is rögzítette. A 24.hu megismerte a felvételekről készült MÁV-jelentést. Ezeken többek között az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy alak átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut. A fényjelzés hat másodpercig villog, vagyis a fiatal nőnek három másodperce maradt volna leszállni, de ez nem volt elég, az ajtó elkezdett visszacsukódni, és rázáródott, miközben a teste nagyobb része már az ajtón kívül volt.

A fiatal nő rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, mindkét lábát elveszítette. A család ötmillió forintos gyorssegélyt kapott az eset után, Vitézy Dávid közlekedési miniszter irányított véradást is kért az emberektől.

Az eset után Lázár János hosszú hallgatás után jó ötletnek tartotta megszólalni, a volt közlekedési miniszter a felelősségvállalásról értekezett.

Magyar Péter köszönetet mondott az országos összefogásért, de arról is beszélt, hogy Lázár embertelen módon igyekezett a tragédiából politikai tőkét kovácsolni, miközben ő állított le stratégiai jelentőségű vonatbeszerzéseket.

Az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás. Vitézy Dávid közlekedési miniszter csütörtökön azt mondta: folyik a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonság vizsgálata a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. Ennek részeként a miniszter szerint a hatóságok meghallgatják a vonaton szolgálatot teljesítő két jegyvizsgálót, valamint a mozdonyvezetőt és a forgalmi szolgáltatót is, aki leokézta a vonat elindítását.