A mozgó járműről kezdhette meg a leszállást az az egyetemista lány, aki válságos állapotban került kórházba a mezőkövesdi balesetet követően – írja a 24.hu, miután megismerte azt a MÁV-jelentést, ami a közeli autóbuszállomás három térfigyelő kamerájának felvételei alapján készült. Vitézy Dávid közlekedési miniszter csütörtökön jelentette be, hogy előkerült videófelvétel a balesetről.

A lap szerint a vonatról eredetileg egyetlen utas szállt le Mezőkövesden, majd 18-19 másodperccel később az ajtók elkezdtek bezáródni. Miután a jegyvizsgálók már nem láttak további le- vagy felszálló utasokat, megadták az indításjelzést, majd visszaszálltak. „A felvételeken ezután az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy alak átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut” – írja a jelentés nyomán a lap.

Ez a fény hat másodpercig villog, ezután az ajtók lezárnak. Ebből a hatból két-három másodperc már letelt, mielőtt a fiatal nő, szinte az utolsó pillanatban megnyomta volna az ajtónyitó gombot. Vagyis a nő előtt, miközben villogtak a fények, két-három másodpercre kinyílt az ajtó, miközben a vonat már mozgott. Ennyi idő alatt leszállni azonban nem tudott, az ajtó elkezdett visszacsukódni, és rázáródott. „A jelentés szerint ekkor a teste nagyobb része már az ajtón kívül volt” – idézi a lap a jelentést, ami azt is megállapítja: az ajtó csak minimum két centiméteres tárgyak érzékelése esetén nyílik vissza. A táska pántja azonban nem volt ekkora, így az ajtó zárva maradt, miközben a nő alól visszahúzódott a lépcső is.

A térfigyelő kamerák alapján az utasok észrevették a történteket, mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt, és felhívta a mozdonyvezetőt, a vonat már elérte 100 km/órás sebességet.

A lap azt is írja: a balesetben érintett szerelvényt továbbító Siemens mozdonyon visszapillantó tükrök nincsenek, csak kamera, ami hasonló elven működik, mint az autókban találhatók, vagyis menet közben nem mutat képet. A gyártás során ugyanis nem feltételezték, hogy emögé a XXI. századi technológia mögé olyan személykocsik kerülnek, amik nem képesek nyitott ajtónál automatikusan fékezésre késztetni a vonatot.

Vitézy Dávid csütörtökön azt mondta: hatóságok meghallgatják a vonaton szolgálatot teljesítő két jegyvizsgálót, valamint a mozdonyvezetőt, és a forgalmi szolgáltatót is, aki leokézta a vonat elindítását. A miniszter úgy fogalmazott: „abban a találgatásban, hogy most ők pontosan mit és hogy tettek, még akkor is, hogyha a MÁV-nak nyilván van erről már egy saját vizsgálati részeredménye, nem veszek részt. Ezt a nyomozóhatóságoknak kell teljeskörűen feltárni.”

A fiatal nő nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, mindkét lábát elveszítette, állapota válságos. Az eset után Lázár János hosszú hallgatás után jó ötletnek tartotta megszólalni, a volt közlekedési miniszter a felelősségvállalásról értekezett. Magyar Péter szerint Lázár embertelen módon igyekezett a tragédiából politikai tőkét kovácsolni, miközben ő állított le stratégiai jelentőségű vonatbeszerzéseket.