Jelenleg is folyik a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonság vizsgálata a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében – mondta Vitézy Dávid közlekedési miniszter Karácsony Gergellyel közös sajtótájékoztatóján csütörtökön. A hatóságok meghallgatják a vonaton szolgálatot teljesítő két jegyvizsgálót, akik az előírásoknak megfelelően jártak el, valamint a mozdonyvezetőt, és a forgalmi szolgáltatót is, aki leokézta a vonat elindítását, amelynek ajtajába ragadt táskájánál fogva egy nő, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Azt mondta:

„Éppen ezért én abban találgatásban, hogy most ők pontosan mit és hogy tettek, még akkor is, hogyha a MÁV-nak nyilván van erről már egy saját vizsgálati részeredménye, nem veszek részt. Ezt a nyomozóhatóságoknak kell teljeskörűen feltárni.”

Fotó: Németh Dániel/444

Kedden egy nő szenvedett életveszélyes sérüléseket, miután a vonat ajtaja rácsukódott táskájára, majd a szerelvény elindult. Vitézy most elmondta: el tudta érni az áldozat édesapját a borsodi kórházban, akivel megrázó beszélgetést folytatott. Kifejezte a közlekedési minisztérium, a kormányzat, valamint a MÁV-csoport együttérzését, sajnálatát az események miatt.

„A lelkemre kötötte, hogy mondjam el a teljes magyar nyilvánosság előtt, hogy mennyire köszöni a család azt a támogatást és együttérzést, amit a magyar emberektől kap, és ez milyen sokat jelent számukra”

– tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a balesetet szenvedett nőnek irányított véradásra van szüksége, arra kért mindenkit, aki teheti, hogy ebben vegyen részt (a miniszter a Facebook-oldalán közzé is tette az ehhez szükséges adatokat). A nőt kritikus állapotban látják el, a MÁV pedig 5 millió forintos gyorssegélyt biztosított a családnak.

Hozzátette, hogy az ügyben érdemi fejlemény történt a mai napon: a korábbi információkkal ellentétben a Volánbusz egyik kamerája felvette az eseményeket, ezt a felvételt a MÁV átadta a hatóságoknak. Mivel folyamatban lévő ügyről van szó, nem ismertette a felvétel tartalmát, ám azt elárulta, hogy érdemben könnyítheti a nyomozást. Szeretnék emellett elérni, hogy az emberi odafigyelésen túl technológiai garanciái is legyenek annak, hogy ilyesmi ne tudjon többé megtörténni. Közben a rendőrség felhívást adott ki, amelyben közölték, hogy várják a keddi eset szemtanúinak jelentkezését.