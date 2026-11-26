„Nemrég telefonon beszéltem a hétfői vonatbalesetben megsérült Viviána édesapjával, hogy a MÁV-csoport, a minisztérium és a saját nevemben is kifejezzem őszinte együttérzésemet és sajnálatomat. Biztosítottam arról, hogy ebben a borzasztó helyzetben minden lehetséges segítséget szeretnénk megadni a családnak” – írja Facebookon Vitézy Dávid közlekedési miniszter, aki egyben közölte azt is, hogy felkérésére a MÁV-csoport 5 millió forint azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak.

Kedd este történt súlyos vasúti baleset Mezőkövesden, amikor az InterCity ajtaja odacsukta egy lány táskáját, az elinduló vonat pedig magával vonszolta a lányt, akit aztán válságos állapotban szállítottak kórházba. A lány kritikus állapotban van, súlyos, életveszélyes sérülésekkel kezelik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályán.

Vitézy bejegyzése szerint a lehető legalaposabb vizsgálat zajlik a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakembereinek közreműködésével annak felderítésére, hogy pontosan mi történt.

„Viviána édesapja megerősítette, hogy lánya továbbra is kritikus állapotban van. Arra kért, hogy két üzenetét tolmácsoljam a nyilvánosság felé” – írja Vitézy, egyben jelezte, hogy a lánynak továbbra is vérre van szüksége, ezért arra kér mindenkit, akinek lehetősége van rá, hogy jelentkezzen véradásra.

A célzott véradáshoz szükséges adatok: