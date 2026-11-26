Magyar Péter a Facebookon üzent Lázár Jánosnak, miután a korábbi miniszter hosszú hallgatás után a mezőkövesdi balesettel kapcsolatban szólalt meg először, és azt üzente a kormánynak: „a felelősséget vállalni kell”. Lázár burkoltan Vitézy Dávid lemondását pedzegette tavalyi, saját ígéretének felidézésével arról, hogy ha meghalna valaki egy vasúti baleset során, ő bizony lemondana.

Magyar arról beszélt a videóban, hogy

Lázár „meg sem várva a baleset körülményeinek vizsgálatát, egészen embertelen módon egy ilyen szörnyű tragédiából próbál politikai tőkét kovácsolni. Az a Lázár János követeli most Vitézy Dávid felelősségre vonását, aki 2022-ben leállította 39 darab kilenc kocsiból álló InterCity szerelvény beszerzését. Ha akkor nem kerül leállításra a vasúti beszerzés, akkor ma már új, modern és sokkal biztonságosabb szerelvények közlekednének szerte az országban.”

Szerinte a fideszes kommunikáció az ügyben egy „morális mélypont”, ami „a jóérzésű emberek számára egyszerűen felfoghatatlan.” A Fidesz-frakció kezdeményezi Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója soron kívüli meghallgatását a közlekedési és beruházási parlamenti bizottság pénteki ülésén a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. Az ellenzéki párt szerint Vitézy Dávid nem tehet úgy, mintha kívülálló volna.

Fotó: Németh Dániel/444

A videó első felében a miniszterelnök együttérzéséről biztosította a mezőkövesdi vasúti balesetben életveszélyesen megsérült lányt és családját. A miniszterelnök felidézte: „szörnyű baleset rázta meg a hazánkat. Kedden a mezőkövesdi vasútállomáson eddig ismeretlen körülmények között az induló vonat magával rántott egy 18 éves lányt, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az orvosok jelenleg is küzdenek Viviána életéért.”

Azt mondta: „Először is a legmélyebb együttérzésemről szeretném biztosítani az egész családot és mielőbbi felépülést szeretnék kívánni Viviánának. Ahogy a balesetet szenvedett lány családja is tette, én is szeretném megköszönni az országszerte tapasztalható példátlan összefogást!” Az Országos Vérellátó Szolgálat szerint rengetegen vettek részt országszerte az irányított véradásokon, amelyek során elegendő vér gyűlt össze a nőnek, mondta.