Vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság péntek reggel az MTI megkeresésére. A rendőrségi tájékoztatás szerint a baleset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter csütörtökön azt mondta: folyik a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV vasútbiztonság vizsgálata a mezőkövesdi vonatbaleset ügyében. Ennek részeként a miniszter szerint a hatóságok meghallgatják a vonaton szolgálatot teljesítő két jegyvizsgálót, valamint a mozdonyvezetőt, és a forgalmi szolgáltatót is, aki leokézta a vonat elindítását, amelynek ajtajába ragadt táskájánál fogva egy nő, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

Arról is beszélt Vitézy, hogy előkerült az esetről egy térfigyelő kamera felvétele. Azóta kiderült, hogy három térfigyelő is rögzítette a borzalmas balesetet. A 24.hu megismerte a felvételekről készült MÁV-jelentést. A felvételeken többek között az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy alak átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut. A fényjelzés hat másodpercig villog, vagyis a fiatal nőnek három másodperce maradt volna leszállni, ez azonban nem volt elég, az ajtó elkezdett visszacsukódni, és rázáródott, miközben a teste nagyobb része már az ajtón kívül volt.

A fiatal nő nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, mindkét lábát elveszítette, állapota válságos. A család ötmillió forintos gyorssegélyt kapott az eset után, Vitézy Dávid emellett irányított véradást is kért az emberektől. Az eset után Lázár János hosszú hallgatás után jó ötletnek tartotta megszólalni, a volt közlekedési miniszter a felelősségvállalásról értekezett. Magyar Péter köszönetet mondott az országos összefogásért, de arról is beszélt, hogy Lázár embertelen módon igyekezett a tragédiából politikai tőkét kovácsolni, miközben ő állított le stratégiai jelentőségű vonatbeszerzéseket.