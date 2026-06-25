Lovasi András vándordíjat csinált a Kossuth-díjából

Lovasi András a Fishing on Orfű fesztivál megnyitóján bejelentette, hogy megalapították a Vándor Lajos-díjat, így minden évben felkérnek egy jelentős kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja Lovasi András Kossuth-díját. A vándor Kossuth-díjból hagyományt szeretnének teremteni, és jövőre már a közönség bevonásával választják ki a díjazottat – írja a Telex.

A Vándor Lajos-díjat először Leskovics „Lecsó” Gábor, a Pál Utcai Fiúk és a Kiscsillag 60 éves zenésze kapta, akinek az elismerést a Fishing on Orfű megnyitóján Rainer-Micsinyei Nóra és Lovasi András adta át.

Lovasi András fellépése a Polgári Ellenállás-tüntetésen 2025 nyarán. Fotó: Németh Dániel/444

Lovasi 2010-ben kapta meg a Kossuth-díjat a Bajnai-kormánytól. Lovasi nemrég Kadarkai Endre műsorában azt mondta, úgy tudja, akkor komolyabb törést okozott a jelölő bizottságon belül, hogy felkerült a díjazottak listájára. (Néhány hete írtam arról, hogy a rendszerváltás igazán jó alkalom lenne arra, hogy megszüntessék a Kossuth-díjat.)