Miért is ne olvasnánk egy Nádasdy Ádám-verset ezen a szép estén?

Miután a hőségtől megzápult aggyal konstatáltam, hogy nem látok értelmes híreket, kiraktam a 444-re egy verset csak úgy. Aztán belelendültem, és felhívtam Turi Tímeát, a minden évben megjelenő Szép versek szerkesztőjét, hogy mondjon kapásból, gondolkodás nélkül egy verset az elmúlt évek egyik antológiájából. Azt mondta, legyen a Mind a tied.

Hogy vajon azért ugrott be neki Nádasdy Ádám, mert ma van a Pride, azt nem kérdeztem, fedje költői homály. A vers a remek miskolci folyóiratban, a Műútban jelent meg először.

Nádasdy Ádám: Mind a tied

Édeskés szagával nem szorítja szíved,

hisz mind a tied, tégláig a tied

az elképesztő piros hegytető.

Kőkemény vizébe nem vár tetemet,

inkább a parti sárba eltemet

a csónaksimogató bányató.

Fölnézhetsz magasra, hogy ott vajon mi száll:

fagyasztó, szabad szárnyakat csinál

a szélben elszabadult lepedő.

Valaha még tudtál védekezni, volt mivel:

függöny, tükör, polc, élelmiszer,

nagyanyád gépei, a konyhaszék.

Nem értesz semmit, csúszol a gödörbe,

fejed fölött még pislákol a körte,

a szentlélek szeme, az örökös.