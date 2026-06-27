Miért is ne olvasnánk egy Nádasdy Ádám-verset ezen a szép estén?
Miután a hőségtől megzápult aggyal konstatáltam, hogy nem látok értelmes híreket, kiraktam a 444-re egy verset csak úgy. Aztán belelendültem, és felhívtam Turi Tímeát, a minden évben megjelenő Szép versek szerkesztőjét, hogy mondjon kapásból, gondolkodás nélkül egy verset az elmúlt évek egyik antológiájából. Azt mondta, legyen a Mind a tied.
Hogy vajon azért ugrott be neki Nádasdy Ádám, mert ma van a Pride, azt nem kérdeztem, fedje költői homály. A vers a remek miskolci folyóiratban, a Műútban jelent meg először.
Nádasdy Ádám: Mind a tied
Édeskés szagával nem szorítja szíved,
hisz mind a tied, tégláig a tied
az elképesztő piros hegytető.
Kőkemény vizébe nem vár tetemet,
inkább a parti sárba eltemet
a csónaksimogató bányató.
Fölnézhetsz magasra, hogy ott vajon mi száll:
fagyasztó, szabad szárnyakat csinál
a szélben elszabadult lepedő.
Valaha még tudtál védekezni, volt mivel:
függöny, tükör, polc, élelmiszer,
nagyanyád gépei, a konyhaszék.
Nem értesz semmit, csúszol a gödörbe,
fejed fölött még pislákol a körte,
a szentlélek szeme, az örökös.