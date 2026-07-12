Mégsem lép fel Tash Sultana a Szigeten

Mégsem lép fel a Szigeten Tash Sultana – szúrta ki vasárnap a Refresher. Sőt: az ausztrál zenész nemcsak a budapesti koncertjétől lépett vissza, hanem a teljes európai turnéját lemondta, mindezt egy Instagram-videóban jelentette be.

Elmondta, azért döntött az augusztusi turné lemondása mellett, hogy be tudja fejezni új stúdióalbumát. Elmondása szerint több időre van szüksége, hogy olyan a lemezt adjon ki, ami megfelel a saját elvárásainak. „A legjobb munkámat érdemlitek, és pontosan ezt akarom nyújtani” – indokolta a döntést.

Az ausztrál énekes rengeteg hangszeren játszik, 5 oktávos a hangterjedelme, előadásainak meghatározó eleme a különféle looperek használata. Mielőtt befutott, éveken át utcazenészként dolgozott, egészen 2016-ig, amikor is úgy döntött, hogy videóra veszi a dalokat, amiket egyszemélyes zenekarként élőben játszik. Az elsőként közzétett Jungle „live bedroom recording” változata öt nap alatt érte el a milliós nézettséget.

Pár hónappal az első videó feltöltése után már meg is jelent Notion című EP-je, saját, Lonely Lands Records nevű kiadója gondozásában, a Sony Music terjesztésében. Ugyanebben az évben a tehetségkutatásban is érdekelt ausztrál közszolgálati rádió, a Triple J az év felfedezettjének választotta – írja a Lángoló. Azóta két teljes stúdióalbumot készített – Flow State (2018), Terra Firma (2021) –, amiken minden egyes hangot ő szólaltat meg, leszámítva egyes közreműködők részeit. Tash Sultana 2022-ben már járt Magyarországon, akkor a Budapest Parkban lépett fel.