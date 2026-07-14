Tarr Béla születésnapja alkalmából vasárnap teljes hosszában levetítik a Sátántangót a tévében

Az idén januárban elhunyt Tarr Béla születésének 71. évfordulója alkalmából a Magyar Mozi TV vasárnap 15:45-kor teljes hosszában, reklámszünet nélkül levetíti az 1994-ben bemutatott Sátántangót.

A Krasznahorkai László azonos című regényéből készült, közel 7,5 órás film Tarr Béla egyik legismertebb alkotása. A Sight & Sound 2022-es, nemzetközi kritikusok szavazatai alapján összeállított listáján minden idők 78. legjobb filmjeként szerepelt.

Jelenet a Sátántangóból. Fotó: MOZGOKEP INNOVACIOS TARSULAS ES/Collection ChristopheL via AFP

A Sátántangót ritkán vetítik televízióban, részben a rendkívüli játékideje miatt. A film lassú tempója és hosszú beállításai szorosan kapcsolódnak ahhoz a világhoz, amit bemutat. A történet valamikor a nyolcvanas évek elején játszódik, valahol Délkelet-Magyarországon, egy egykor volt mezőgazdasági telep eleven romjain. Örök érvényű példázat az ember törékeny mivoltáról, a menekülésről és a maradásról, a kegyelemről és a könyörületről.