BAFTA-kvalifikáló fesztivál lett a Friss Hús

Újabb jelentős nemzetközi szakmai minősítést szerzett a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) bejelentette, hogy a Friss Hús – első magyar filmfesztiválként – felkerült a BAFTA-kvalifikáló fesztiválok listájára.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A közlemény szerint a Friss Hús már 2024-ben történelmet írt azzal, hogy első magyar filmfesztiválként Oscar-kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a BAFTA-kvalifikáló státusz megszerzésével újabb rangos nemzetközi minősítést ért el.

A BAFTA-kvalifikáló státusz azt jelenti, hogy a Friss Húson bemutatott, a BAFTA szempontrendszere szerint jogosult brit rövidfilmek a fesztiválon való szereplésük alapján nevezhetővé válhatnak a BAFTA British Short Film és British Short Animation (azaz brit rövidfilm és brit rövid animáció) kategóriáiban. A végleges jogosultságot minden esetben a BAFTA állapítja meg a saját feltételrendszere alapján.

A kvalifikációs lehetőség nem kizárólag a versenyprogramban bemutatott filmekre vonatkozik: a fesztivál bármely szekciójában szereplő, a BAFTA szempontjából jogosult brit rövidfilmek esetében érvényesülhet.



A mostani, hivatalos bejelentést megelőzően Európában kevesebb mint harminc fesztivál rendelkezett egyszerre Oscar- és BAFTA-kvalifikáló státusszal, közülük pedig húsznál is kevesebb specializálódott kizárólag rövidfilmekre.

A június elején véget ért 14. Friss Húson éppen a brit rövidfilmek voltak fókuszban, együttműködésben a British Councillal; a fesztivál több mint 15 ezer nézőt vonzott.