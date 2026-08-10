Christopher Nolan valaha volt legsikeresebb filmje lett az Odüsszeia

Júliusi megjelenésük óta rekordokat döntögetnek, hatalmas sikert arat az Odüsszeia és a Pókember a mozikban – írja a Port.

Christopher Nolan Odüsszeiája átlépte az egymilliárd dolláros globális bevételt, ezzel a rendező valaha volt legsikeresebb filmje lett. Emellett 289 millió dolláros bevételével az Odüsszeia lett a IMAX-formátum történetének legnagyobb bevételű filmje. Ráadásul a Deadpool & Rozsomák után Nolan eposza lett minden idők második legnagyobb bevételt hozó, R-besorolású alkotása. A filmről írt kritikánk itt olvasható.

Ennél is jobban teljesít a legújabb Pókember is, ami Vadonatúj nap alcímmel fut a mozikban, az első hétvégén csúcsrekorder lett az amerikai mozikban, a második hétvégéjén pedig 145 millió dollárt hozott Észak-Amerikában, amivel minden idők harmadik legjobb második hétvégi eredményét érte el. A Tom Holland, Zendaya és Sadie Sink főszereplésével készült film eddig 655 millió dollárt termelt a tengerentúlon és 1,67 milliárdot világszerte, így már a 2 milliárd dolláros összbevétel felé tart, amivel messze előzi Nolan Odeüsszeiáját.