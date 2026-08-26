Kitiltják az ausztrál slágerlistákról az AI-dalokat egy Madonna-feldolgozás átütő sikere után

Kizárják az ausztrál zenei slágerlistákról az AI által generált zeneszámokat – jelentette be az ország legfontosabb zenei szakmai szervezete, miután vita robbant ki amiatt, hogy egy ausztrál DJ által feldolgozott Madonna-dal, a Like a Prayer az első helyre került a helyi slágerlistákon.

Az Ausztrál Hanglemezipari Szövetség (ARIA) kedden közölte, hogy a teljes egészében mesterséges intelligenciával generált felvételek többé nem kerülhetnek fel a népszerű slágerlistáira. Ilyenek csak akkor jöhetnek számításba, ha „lényegében ember alkotta” művekről van szó.

A nagy globális lemezkiadók próbálnak lépéseket tenni hatalmas katalógusaik védelme érdekében, mivel az AI által generált zene egyre népszerűbbé válik, és a fogyasztóknak egyre nehezebb megkülönböztetni azt az ember által komponált daloktól.

„Az ARIA-slágerlisták mindig is átlátható mérőeszközök maradnak az Ausztráliában fogyasztott zene tekintetében, de egy olyan slágerlista, amely engedély nélküli AI-termékeket jutalmaz, aláásná annak az iparnak az alapjait, amelyet képviselni hivatottak vagyunk” – mondta Annabelle Herd, az ARIA vezérigazgatója.

A zenészek, dalszerzők és producerek szerte a világon sürgetik a kormányokat, hogy tegyenek lépéseket alkotói munkájuk védelmére, és tartsák kordában az olyan AI-eszközök használatát, mint a Suno, amelyek minimális emberi beavatkozással és a művészek megfelelő megjelölése nélkül állítanak elő zeneszámokat. Anthony Albanese miniszterelnök a múlt hónapban megígérte, hogy a kormány biztosítani fogja az ausztrál alkotóművészek tulajdonjogát. (Reuters)