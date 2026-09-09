Az ELTE megnyitja a Krasznahorkai Olvasóteret, és díszdoktorrá avatja az írót, akinek műveiből a rektor olvas fel

Fotó: MICHAEL BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A fenti képen az látható, hogy szeptember 8-án Krasznahorkai László átveszi Frank-Walter Steinmeier német államelnöktől az egyik legmagasabb német kitüntetést, a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét.

De nem sokat időzhet Berlinben, mert szeptember 18-án már a díszdoktori címét veszi át az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az avatást megelőző napon az egyetem a tiszteletére rendezett ünnepi programsorozattal várja Nobel-díjas alumnusát a megújult Trefort-kerti campuson – szól az ELTE meghívója.

Megadják a módját: szeptember 17-én délután a bölcsészkar dékánja és Szemerey Samu építészeti államtitkár köszöntője után Darázs Lénárd rektor is felolvas és beszélget Dragomán György, Garaczi László és Seres Lili Hanna írókkal együtt. Lesz olvasóperformansz és felavatják a Krasznahorkai Olvasóteret. A Krasznahorkaival folytatott pódiumbeszélgetés után kísérleti audiovizuális előadás és szemeszternyitó buli hajnalig.

Az egyetem amúgy komplett Krasznahorkai-évet tart, amely ősszel többek között olyan előadásokkal folytatódik, mint Krasznahorkai Mongóliában vagy Krasznahorkai és a vallástudomány.