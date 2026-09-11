Megtalálták MC Zsolaxot, aki már Brooklynban él

A 2000-es évek (tehát a Facebook előtti idők) egyik legvirálisabb magyar DIY-slágere volt MC Zsolax Len az utszán című dala:

Büki Dani Youtuber nemrég megtalálta a legendát, a Netlegendák című sorozat 46. részében el is magyarázta, hogyan:

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a videó borítóképén nem az előadó található, sőt korabeli kommentekből az is kiderült, hogy Lengyel Zsoltnak hívják. A mostani interjúban elmondta, hogy 9 évesen, gyakorlatilag egy nap alatt írta a dalt, és eléggé rosszul érezte magát a negatív kommentektől, de felnőttként elmúlt. Most Brooklynban él building manager-ként.

Amikor megkeresték, az első reakciója ez volt: „Ha ha. Még az emberek emlékeznek arra a szarra?”