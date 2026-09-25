Posztumusz verseskötete jelenik meg Nádas Péternek

„Amikor egy évvel ezelőtt megbeszéltem Nádas Péterrel, hogy kiadjuk a verseskötetét, hosszú sor szemtelenséget képzeltem el rögtön, amivel majd köszönteni fogom a megjelenéskor a friss első kötetes, pályakezdő költőt. Ezek helyett most csak a csönd van, érkezik viszont ez a páratlanul szép, fontos könyv, tele vérbeli Nádas-szövegekkel, újakkal, régiekkel, versekkel (költeményekkel, ahogy ő nevezte őket) fényről, szabadságról, vörösiszapról és földigilisztákról”

– így konferálta fel a Facebookon Simon Márton költő, az Okapi Press alapító-tulajdonosa minden idők első és utolsó Nádas Péter-verseskötetét, amely a Középre zárva címet kapta.

Az augusztus végén elhunyt szerzőt a prózájáról ismerték, ismerik. Korábban már publikált egy-egy verset különböző folyóiratokban, azonban ezek külön kötetben még nem jelentek meg. Simon a Telexnek azt mondta a kötet megszületéséről: „[Nádas] születésnapja után váltottunk néhány levelet tavaly október végén, ott vetettem fel neki, hogy ha megfordulna a fejében egy verseskötet kiadása az ide vágó szövegeiből, mi az Okapi Pressnél boldogan megjelentetjük. Ehhez hozzátartozik, hogy nem sokkal előtte otthagyta a Jelenkort, amihez pedig legendásan ragaszkodott évtizedeken keresztül, a felvetésem tehát nem nélkülözött minden aktualitást.”

Nádas Péter 2022. október 16-án, a berlini Művészeti Akadémián Fotó: CARSTEN KOALL/dpa Picture-Alliance via AFP

Hozzátette: „Persze tény, hogy ha egy ilyen zsebkiadó, mint a miénk, felajánlja a »megjelenést« egy nyolcvanas éveiben járó, szó szerint világhírű, korszakos jelentőségű szerzőnek, az joggal érthető szimpla szemtelenségként is, de a helyzet nyilvánvaló iróniája mellett én ezt a felvetést teljesen komolyan gondoltam. Ismerve ennek az anyagnak egy jelentős szeletét, egy kimondottan erős, fontos új Nádas-kötet lehetőségét lehetett sejteni. Azon azért még én is meglepődtem, hogy azonnal azt a választ kaptam tőle, rendben, csináljuk meg a verseskötetét az Okapi Press-szel”.

Nádas nyár elején dolgozni kezdett az összeállításon, a kiadóvezető pedig július 2-án kapta meg a kéziratot, amelynek a szerző kérésére Orosz Anett lett a szerkesztője. Az őszi megjelenésben maradtak, amit azonban az író már nem élt meg, a kötet borítótervét sem láthatta. A Középre zárva című kötetet október 10-én, a Kastner Kommunityben mutatják be a kiadó második születésnapján.



